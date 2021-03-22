Вт, 23.03.2021
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«Тает на глазах»: дочь раскрыла состояние больного раком Юдашкина

Валентин Юдашкин ФОТО: Youtube

Слухи о том, что у Валентина Юдашкина рак, стали ходить в Сети несколько лет назад. Тогда особо наблюдательные фанаты обратили внимание, что модельер сильно похудел, стал выглядеть неважно, а в какой-то момент и вовсе выпал из рабочего процесса, которому обычно отдавал все силы и время, пишет Экспресс газета.

Точку в этом вопросе неожиданно поставил мэтр отечественной сцены Иосиф Кобзон. На ток-шоу Андрея Малахова легендарный исполнитель, который, к слову, много лет боролся с раком, прямо заявил о том, что Валентину Юдашкину следовало раньше обратить внимание на свое здоровье и регулярно обследоваться.

Впоследствии и сам кутюрье признался, что перенес несколько операций кряду. Валентин Юдашкин смог войти в ремиссию, но выглядит он, по мнению фанатов, не очень. Поклонники считают, что модельер «тает на глазах», и подозревают, что его состояние оставляет желать лучшего.

Однако в свежем интервью единственная дочь Юдашкина, Галина, опровергла все опасения. Она рассказала, что кутюрье полон сил:

Папа чувствует себя отлично, он в рабочем настроении. На самом деле мы с самого начала знали, что все с ним будет хорошо. Можно назвать это чутьем или просто знаком, но я ни на секунду не теряла надежды, что он выберется,

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- рассказала она.


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