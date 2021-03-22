Письмо читателя: «Меня объедает моя девушка»

«Мне 26, девушке 24. Вместе полгода, а живем один месяц вместе. Работаем, скидываемся на продукты, вместе готовим. Так вот, она ест много, например, ужин: два куска мяса запеченного, салат овощной (масло оливковое, помидоры, укроп, петрушка, шпинат). Садимся есть, она берет себе кусок мяса и нормальную порцию салата, я также. Сначала я офигел, ведь я думал, что это все мне. А она могла бы там кефир выпить, ну максимум съесть чуть салата. Но промолчал. Обидно было, конечно. Утром, у нас была ветчина, на четыре бутерброда, сыр 6 кусков, перец болгарский. Я подумал она съест кусок сыра, или вообще только чай попьет. Так она съела два куска мяса, сыр три куска, пару кусочков перца. Я также. Я чуть все не высказал. Я думал так: женщина готовит, а мужчина ест. Вместо этого она сидит и умиляется. Я уже и так смирился, что готовлю с ней. Вчера был последний удар. Мы пришли с работы, приготовили рис с овощами и четыре стейка. Она съела стейк и рис, я также. Под вечер: она снова съела стейк и рис. Я также, хотя думал, что мясо все останется мне. Все ей высказал: и про готовку, и про то, сколько она ест. Она сказала, что ест еду столько - сколько ей надо, что мы вместе готовим, так как вместе и работаем, и что она покупает продукты для того, чтобы их есть. Я психанул, ушел к другу. Она мне даже не написала. Я не понимаю почему она так делает».