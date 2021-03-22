Появились жуткие фото Алисы Аршавиной практически без носа

Здоровье Алисы Аршавиной в последнее время оставляет желать лучшего. Несколько месяцев назад стало известно, что Алисе поставили страшный диагноз — аутоиммунный некроз. Первое время женщина пыталась скрывать свое состояние от поклонников и прятала лицо, а после рассказала о том, что с ней происходит.

Также недавно Алиса заболела коронавирусом и попала в больницу. Женщина даже была введена в медикаментозную кому и лишь недавно стала чувствовать себя лучше, после чего решилась дать первое откровенное интервью и впервые показать, что стало с ее внешностью.

И хотя Алиса все еще находится в плачевном состоянии, ей определенно становится лучше. Мама Аршавиной все время рядом и поддерживает ее в такой трудный период. Она сообщила, что некроз носа был диагностирован у Алисы еще весной прошлого года. «Я сама доктор, но я никогда в жизни некроза носа не видела и чтобы вот так быстро развивалось заболевание. Мало того, ЛОР сказал, что видит это впервые», — поделилась с Малаховым мать Аршавиной.

В Сети уже появились фото страдающей от опасного заболевания Алисы, которая впервые согласилась показать свое лицо, из больничной палаты. На этих кадрах хорошо видно, что у Аршавиной почти нет носа.

Так выглядит сейчас Алиса Аршавина ФОТО: скриншот видео



