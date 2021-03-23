Все истории Анны Семенович про женихов - выдумка. У певицы давно уже нет мужчин
Экс-солистка «Блестящих» призналась, что стала несчастной из-за постоянного вранья, пишет eg.ru.
Экс-солистка «Блестящих» призналась, что стала несчастной из-за постоянного вранья, пишет eg.ru.
- Я рассталась с мужчиной, который пока только умеет казаться, а не быть, - написала певица в Instagram. - Я поняла, что хочу быть рядом только с тем, с кем хочу, любить того, кого хочу, спать с тем, с кем хочу. И я не буду жить в одном пространстве с человеком, который не приносит мне радость, а усложняет мою жизнь. Многие люди ТЕРПЯТ, и на это у них много причин: страх осуждения, привычка, безденежье, какая-то выгода. Это все обман и зависимость. Меня можно осуждать, что в 40 лет я еще не замужем и у меня нет детей, но я честна с собой и с этим миром. Уверена, что мужчина приходит в жизнь женщины, чтобы сделать ее лучше, а не утяжелять. Я буду жить с тем, с кем мне будет в кайф. Это ответ на вопрос: почему я недавно рассталась с мужчиной. Не надо ничего додумывать, просто я стала с ним несчастной, ибо терпеть не могу вранье.
С доводами Семенович трудно было не согласиться. Непонятным оставалось только одно - с кем певица могла расстаться, если уже много лет никаких мужчин рядом с ней никто не видел. Да, в интервью она рассказывала про неких ухажеров. Но на публике с ними не появлялась и их лиц в соцсетях не выкладывала.
- Сейчас дела у Семенович идут не самым лучшим образом, - свидетельствовала год назад давняя знакомая певицы - бывший продюсер телеканала «Муз-ТВ» Олеся Сазыкина. - Интерес к себе ей в основном приходится подпитывать через соцсети. А как сделать там хайп? Надо написать, что у нее появился жених. Вот Аня и придумывает каждый год истории про отдых в компании какого-то загадочного незнакомца. На самом деле отдыхала она всегда со своей давней подругой - фигуристкой Настей Гребёнкиной. Если бы она реально проводила отпуск с мужиком, за которого собиралась замуж, она бы давным-давно его всем показала. К сожалению, ее жених - вымышленный персонаж. И ей ничего не остается, как демонстрировать в Instagram усыпанный розами стол с двумя бокалами, чтобы создать впечатление, будто кто-то устроил ей романтический ужин.
Тем не менее светские сплетники выяснили, что прошлой весной на режиме самоизоляции некий мужчина в жизни Семенович все-таки присутствовал. Нашли даже фото, на которых он засветился. И выдвинули довольно неожиданную версию, кем мог быть этот человек и почему певице пришлось объявить о расставании с ним.
- Что-то подсказывает, что это расставание сродни расставанию Сергея Лазарева с Лерой Кудрявцевой, - сообщал портал paparazzi.ru. - В прошлом году Аня в интервью вещала о том, что встречается с молодым человеком, который младше нее на 7 лет, но разница ее не смущает, поскольку этот парень веселый, общительный, надежный и, как это принято, обладает всем необходимым набором положительных качеств вымышленного персонажа. Чуть позже оказалось, что этот герой-любовник был большим другом ее неженатого брата, и они все вместе проводили самоизоляцию. Аня им стирала, готовила и даже стригла их. Вот как ни крути, а напрашивается лишь один вывод - любовниками были как раз братец с другом, а Аня выполняла роль боевой подруги, одновременно и для братца придумав алиби, и она сама вроде как при мужике. Интересно, это реально она с ним рассталась или брат расстался и потому история закончилась?
На грани истерии
Про своего брата-айтишника Кирилла, который, как и любовник, младше ее на 7 лет, Анна незадолго до пандемии рассказывала в программе НТВ «Секрет на миллион» и упоминала, что он много лет живет гражданским браком с некой дамой. Правда, история про эту даму была такая же мутная, как и рассказы певицы про ее собственных законспирированных мужиков.
- Что на личном фронте у брата? - спросила ее ведущая Лера Кудрявцева.
- Ой, я не могу тебе... - замялась Семенович. - Он меня прибьет, когда увидит… Давай я так скажу, что у него есть девушка! Они уже много лет встречаются, живут. Но пока не женаты. Если мне не изменяет память, Наташа 12 лет ждет от него предложения руки и сердца.
- Нормально? То есть, они 12 лет вместе? Никогда не спрашивала у Кирилла, почему он не сделает ей предложение?
- Ну, он такой парень, знаешь, палец в рот не клади. Он говорит, что это вообще не мое дело. Когда они познакомились, ему было 20 лет, совсем юный. Она постарше Кирилла. У Наташи есть дочка от первого брака. Наверное, он был не готов.
- Нам всем дико интересно, почему ты не делаешь предложение Наташе? - последовал вопрос от Леры появившемуся в студии Кириллу.
- Мне как бы делали такие намеки, - ответил он. - Но я-то не тороплюсь. Это женщинам надо торопиться. Мне-то не надо. Что Наташе надоест, и она скажет: «Да иди ты!» - я не боюсь. Ну, были у нас некие разногласия. Сейчас мы решаем этот вопрос.
- У Наташи был очень сложный период, - добавила Анна. - Она недавно потеряла папу. Он умер от онкологии. И она как бы немножко отстранилась. Она в себе это полгода переживала. Сейчас она пришла в себя. И я надеюсь, что они, может быть, все-таки создадут семью.
Согласитесь, вызывало недоумение, почему Кирилл, имея любимую, которая нуждалась в его поддержке, прошлой весной самоизолировался не с ней, а со старшей сестрой и ее молодым любовником. Может быть, певица лукавила насчет личной жизни брата, и предположения paparazzi.ru имели основания?
У Ани такая же история, как у Волочковой
Так считает астролог Виктор Богданов, добавляя, что «серьезных отношений и эмоционального всплеска, то есть любви, у нее нет, а певица находится на грани истерии и психоза. В общем, у нее примерно такая же история, как у Анастасии Волочковой». Специалист уверен, что «внешне она, может быть, и аппетитная. Но ее энергетика закрыта для личной жизни. Она не излучает правильный посыл для мужиков. Вызывает только агрессию и психоз».