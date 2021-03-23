Все истории Анны Семенович про женихов - выдумка. У певицы давно уже нет мужчин

- Что-то подсказывает, что это расставание сродни расставанию Сергея Лазарева с Лерой Кудрявцевой, - сообщал портал paparazzi.ru. - В прошлом году Аня в интервью вещала о том, что встречается с молодым человеком, который младше нее на 7 лет, но разница ее не смущает, поскольку этот парень веселый, общительный, надежный и, как это принято, обладает всем необходимым набором положительных качеств вымышленного персонажа. Чуть позже оказалось, что этот герой-любовник был большим другом ее неженатого брата, и они все вместе проводили самоизоляцию. Аня им стирала, готовила и даже стригла их. Вот как ни крути, а напрашивается лишь один вывод - любовниками были как раз братец с другом, а Аня выполняла роль боевой подруги, одновременно и для братца придумав алиби, и она сама вроде как при мужике. Интересно, это реально она с ним рассталась или брат расстался и потому история закончилась?

На грани истерии

Про своего брата-айтишника Кирилла, который, как и любовник, младше ее на 7 лет, Анна незадолго до пандемии рассказывала в программе НТВ «Секрет на миллион» и упоминала, что он много лет живет гражданским браком с некой дамой. Правда, история про эту даму была такая же мутная, как и рассказы певицы про ее собственных законспирированных мужиков.

- Что на личном фронте у брата? - спросила ее ведущая Лера Кудрявцева.

- Ой, я не могу тебе... - замялась Семенович. - Он меня прибьет, когда увидит… Давай я так скажу, что у него есть девушка! Они уже много лет встречаются, живут. Но пока не женаты. Если мне не изменяет память, Наташа 12 лет ждет от него предложения руки и сердца.

- Нормально? То есть, они 12 лет вместе? Никогда не спрашивала у Кирилла, почему он не сделает ей предложение?

- Ну, он такой парень, знаешь, палец в рот не клади. Он говорит, что это вообще не мое дело. Когда они познакомились, ему было 20 лет, совсем юный. Она постарше Кирилла. У Наташи есть дочка от первого брака. Наверное, он был не готов.

- Нам всем дико интересно, почему ты не делаешь предложение Наташе? - последовал вопрос от Леры появившемуся в студии Кириллу.

- Мне как бы делали такие намеки, - ответил он. - Но я-то не тороплюсь. Это женщинам надо торопиться. Мне-то не надо. Что Наташе надоест, и она скажет: «Да иди ты!» - я не боюсь. Ну, были у нас некие разногласия. Сейчас мы решаем этот вопрос.

- У Наташи был очень сложный период, - добавила Анна. - Она недавно потеряла папу. Он умер от онкологии. И она как бы немножко отстранилась. Она в себе это полгода переживала. Сейчас она пришла в себя. И я надеюсь, что они, может быть, все-таки создадут семью.

Согласитесь, вызывало недоумение, почему Кирилл, имея любимую, которая нуждалась в его поддержке, прошлой весной самоизолировался не с ней, а со старшей сестрой и ее молодым любовником. Может быть, певица лукавила насчет личной жизни брата, и предположения paparazzi.ru имели основания?

У Ани такая же история, как у Волочковой

Так считает астролог Виктор Богданов, добавляя, что «серьезных отношений и эмоционального всплеска, то есть любви, у нее нет, а певица находится на грани истерии и психоза. В общем, у нее примерно такая же история, как у Анастасии Волочковой». Специалист уверен, что «внешне она, может быть, и аппетитная. Но ее энергетика закрыта для личной жизни. Она не излучает правильный посыл для мужиков. Вызывает только агрессию и психоз».



