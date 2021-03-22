Явный признак: хиромант рассказал, как по руке определить транжиру и шопоголика

Начнем с большого пальца. На сгибе первой и второй фаланги находится так называемое зерно достатка. В идеале оно должно иметь вид четкого рисового зерна. Если оно не замкнутое, порвано где-то, не цельное, это говорит чаще всего о том, что человек не умеет сохранять деньги. И в частности, это относится к тому, что человек их тратит на ненужные вещи,