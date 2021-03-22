Пн, 22.03.2021
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Явный признак: хиромант рассказал, как по руке определить транжиру и шопоголика

Пара на шопинге. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Вам знакомо чувство блаженства и радости, которое наступает сразу после одновременной покупки двух-трех практически одинаковых сумочек или нескольких пар обуви не по сезону? Возможно, вы ониоман.

Не стоит бояться этого слова. В народе людей, склонных к необдуманным покупкам, называю «шопоголиками». Если вы сомневаетесь в подобном «диагнозе», взгляните на свои ладони. Хиромант Иван Громов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о трех признаках, которые говорят о любви к спонтанным, импульсивным приобретениям.

Начнем с большого пальца. На сгибе первой и второй фаланги находится так называемое зерно достатка. В идеале оно должно иметь вид четкого рисового зерна. Если оно не замкнутое, порвано где-то, не цельное, это говорит чаще всего о том, что человек не умеет сохранять деньги. И в частности, это относится к тому, что человек их тратит на ненужные вещи,

— объяснил хиромант.

По словам эксперта, существуют люди с короткими пальцами. Пальцы считаются короткими, когда они по длине меньше, чем ладонь. Это, по мнению хироманта, говорит о том, что человек способен на спонтанные и необдуманные поступки, к которым можно отнести и импульсивные приобретения.

Также на этот признак может указать короткая линия головы. Эта линия начинается у линии жизни. Короткой она считается тогда, когда не доходит до конца среднего пальца. Это опять же спонтанные, необдуманные действия и покупки,

— подытожил эксперт.


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