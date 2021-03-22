Явный признак: хиромант рассказал, как по руке определить транжиру и шопоголика

Не стоит бояться этого слова. В народе людей, склонных к необдуманным покупкам, называю «шопоголиками». Если вы сомневаетесь в подобном «диагнозе», взгляните на свои ладони. Хиромант Иван Громов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о трех признаках, которые говорят о любви к спонтанным, импульсивным приобретениям.
По словам эксперта, существуют люди с короткими пальцами. Пальцы считаются короткими, когда они по длине меньше, чем ладонь. Это, по мнению хироманта, говорит о том, что человек способен на спонтанные и необдуманные поступки, к которым можно отнести и импульсивные приобретения.