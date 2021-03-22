Инсульт – не приговор: как сейчас выглядит певец Николай Носков

Солнечный мартовский день 2017 года едва закончился трагедией для фронтмена группы «Парк Горького» Николая Носкова: его сразил инсульт. Далее последовали годы реабилитации, и вот, наконец, в 2021 году поклонники имеют счастье лично присутствовать на его концертах.

Сегодня мы вспоминаем о трудностях и лишениях едва не впавшего в забытье одного из лучших певцов современности.

«Мне не важен город, не важны концертные залы. В большинстве своем они одинаковые. Все зависит от артиста, а не от того, что его окружает. Если он выкладывается по-настоящему, не ждет оваций и что его встречать будут как Бога, то и зрителю концерт понравится», — Николай Носков.

Когда все изменилось

До ухудшения самочувствия экс-солист «Парка Горького» активно гастролировал и даже не думал уходить из профессии, хотя на тот момент ему был уже 61 год. В этом возрасте многие артисты предпочитают получать дивиденды от записанных песен и пиара на имени, но только не Носков. Ему было куда стремиться.

Весной 2017-го Николай Иванович попал в больницу. Диагноз страшный — инсульт. Последствия могли быть фатальны: от полной парализации до смерти. Но благодаря усилиям врачей все обошлось.

Артиста экстренно прооперировали, удалили образовавшийся тромб, после чего поместили в палату интенсивной терапии. Временно певец был подключен к аппаратам жизнеобеспечения, но вскоре пошел на поправку. Все это время рядом с Носковым был самый дорогой и любимый человек — жена Марина, которая и дала силы, надежду на светлое будущее.

И пускай Николай еще не полностью оправился от инсульта, его голос все также пронзителен и ярок.

Триумфальное возвращение

«Дорогие друзья, даже не верится, что уже завтра мы встретимся на первом живом концерте за такое долгое время! Последние репетиционные приготовления состоялись сегодня!» — оповестил фанатов накануне 8 Марта Носков.

И действительно, в возвращение тяжело перенесшего инсульт артиста мало кто верил. Но все надеялись и ждали. Помог Николаю реализовать давнюю мечту и вернуться на большую сцену его близкий друг, продюсер Виктор Дробыш.

Знаменательное выступление прошло в Доме музыки в Москве. На кадрах, размещенных в соцсети, видно, как волнуется артист за кулисами в ожидании встречи со зрителем. На нем парадный черный костюм и белая рубашка — все в лучших традициях «первого свидания». Дробыш лично сопровождает еще не окрепшего товарища до стула в центре сцены, а фанаты, едва сдерживая слезы, аплодируют стоя.

«Концерт прошел на ура! Зал каждую песню подпевал Коле! Спасибо всем за добрые комментарии! Ждем новых встреч с вами на празднике настоящей музыки, дружбы и любви!!!» — писал восхищенный продюсер.

Еще не вечер…

Как и прежде, останавливаться на достигнутом Николай Носков не желает. Его главная мечта сегодня — объехать с гастролями всю Россию. 65-летний артист верит, что его творческий путь хоть и разделился на два этапа, но не закончится еще очень долго.



