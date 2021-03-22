У Веры Алентовой из-за пластики атрофировалось лицо: она не может открыть глаза

Своей любовью к пластическим операциям Вера Алентова славится давно. Впрочем, хирургические вмешательства на пользу ей не пошли. Последние снимки 79-летней звезды советского кино повергли медиков в шок. Оказывается, из-за чрезмерного увлечения пластикой лицо артистки заросло фиброзом, который не дает работать мышцам.

«Если сравнивать фотографии Алентовой 90-х годов и нынешние, можно понять, что Вера Валентиновна – частый гость в кабинете моих коллег, – говорит пластический хирург Иван Володченков. – Минимум два раза она делала эндоскопию и прямую подтяжку лба, чтобы избавиться от нависания век и сделать взгляд более жизнерадостным и открытым. Справа зрачок у Алентовой практически полностью лежит на нижней ресничной линии, при этом слева картина совершенно другая. К тому же у актрисы разрез глаз разный. Верхнее веко справа поднимается хорошо. А вот слева наблюдается атрофия мышцы, отвечающей за поднятие левого века. Это происходит после проведения третьей-четвертой блефаропластики. Слабость мышцы возникает из-за того, что мягкие ткани зарастают фиброзом. Он не дает возможности в полной мере работать мышцам, поднимающим верхнее веко».

Делала Алентова и нижнюю блефаропластику – иссечение жировых мешков под глазами. Причем это вмешательство актриса проводила не единожды. «Следы на ее лице видны невооруженным глазом. Нижняя блефаропластика проводилась четыре, а может быть, и пять раз. Не исключаю, что в один из разов Алентовой делали операцию по чик-лифтингу. Это расширенная блефаропластика с перераспределением мягких тканей щек. О том, что Алентова увлекается этими видами операций, можно судить по тому, что у нее один раз в два года меняется разрез глаз и становятся разными ресничные линии. Плюс наружные углы глаз у нее находятся на разных уровнях, что свидетельствует о хирургическом вмешательстве. Этот недостаток можно убрать, сделав специальную профилактику выворота нижнего века. Но из-за фиброзной ткани, которая образуется после операций, невозможно создать стопроцентную симметрию слева и справа», - комментирует хирург.

Исправляла Алентова и свой нос. Также не единожды. В результате кожа в этой области у нее стала грубой: с видимыми изъянами. «На нескольких фотографиях Веры Алентовой, сделанных в 90-х годах, видно, что у нее левая ноздря шире по основанию, чем правая, – продолжает Иван Володченков. – Это один из признаков того, что человеку была сделана ринопластика. С 1998 года у актрисы можно наблюдать неровности в области спинки носа. Это свидетельствует о том, что проводилась пластическая операция. Кроме того, с возрастом у всех людей опускается кончик носа. У Алентовой он не то что не опустился, а, наоборот, приподнялся. Предполагаю, что операции в области носа она делала неоднократно. Из-за этого кожа стала грубой».

Пострадали из-за пластики у Алентовой и губы. По всей видимости, в 90-х годах актрисе ввели некачественные филлеры или же специальный нерассасывающийся гель, который устанавливают для увеличения объема. «У нее была операция на губах – на них видны четкие рубцы по краю, – рассказывает хирург. – Скорее всего ей удаляли гель из губ».

Омолаживалась Алентова и с помощью нитей. По мнению хирурга, они устанавливались актрисе также не единожды. «После того как нити уже не оказывают должного эффекта, человек приходит к хирургу на подтяжку, – говорит специалист. – Любая подтяжка на «тяжелом» лице (с многочисленными инъекциями до этого. – Авт.) всегда заметна в первые несколько месяцев. В первую очередь это увеличение длины губ. У Алентовой они сильно растянуты, деформированы по краям. Это говорит о том, что пациентке была проведена подтяжка средней трети лица. На последних фото у нее опущены уголки губ. Это говорит о слабости щечной и нижнечелюстной ветвей лицевого нерва. Это происходит из-за фиброза. Он мешает работать нервам, расположенным на мимических мышцах».

«Поколдовала» Алентова и над подбородком. Врач предполагает, что Вера отдала предпочтение липофилингу. «На свежих фотографиях Веры мы можем наблюдать увеличенный объем подбородочной зоны, – говорит Володченков. – Это сделано для того, чтобы создать нижнюю границу лица. Шея у Алентовой также подверглась хирургическому вмешательству. У каждого из нас к 35 годам появляется одно кольцо Венеры, к 45 годам – второе. У Веры Алентовой даже намека на них нет».



