ПОКУПАЕМ НЕМЕДЛЕННО! ⟩ Модель надела платье с настолько странным вырезом, что ее обнаженная грудь стала звездой того вечера
В таком виде Анна планировала пойти на празднование дня рождения подруги, где всё внимание досталось бы ей, передает Лайф.
В таком виде Анна планировала пойти на празднование дня рождения подруги, где всё внимание досталось бы ей, передает Лайф.
21-летняя модель из Австралии Анна Пол добилась безоговорочной любви от своих подписчиков в Instagram за миловидную внешность и пышные формы, которые она не прочь лишний раз продемонстрировать. Девушка публикует фото в купальниках и нижнем белье, но и обычные наряды совсем не уступают им в откровенности. Взять, к примеру, последний ее образ — стильное платье, в котором модель собралась на день рождения подруги.
Анна похвасталась перед подписчиками своей обновкой, которая шикарно смотрелась на ее фигуре. Золотой материал выгодно оттенял загорелую кожу и темные волосы девушки, которые она закрепила сзади. Модель сделала нюдовый макияж и добавила простой браслет с серьгами, решив, что платье само по себе большой аксессуар. И действительно, оно плотно обхватило талию и бедра Анны, оставив грудь почти полностью обнаженной.
Поклонники, разумеется, пришли в восторг от такого наряда, заверив Анну, что так она точно станет главной звездой вечера. Вот только не все нашли в себе смелость повторить образ девушки. Они встревожились, что такой верх платья может соскочить в любой момент и превратить торжество в катастрофу.