ПОКУПАЕМ НЕМЕДЛЕННО! ⟩ Модель надела платье с настолько странным вырезом, что ее обнаженная грудь стала звездой того вечера

21-летняя модель из Австралии Анна Пол добилась безоговорочной любви от своих подписчиков в Instagram за миловидную внешность и пышные формы, которые она не прочь лишний раз продемонстрировать. Девушка публикует фото в купальниках и нижнем белье, но и обычные наряды совсем не уступают им в откровенности. Взять, к примеру, последний ее образ — стильное платье, в котором модель собралась на день рождения подруги.