Экс-солистка Serebro напугала фанатов худым фото в нижнем белье, где руки и ноги у нее одной толщины

29-летняя экс-участница «Серебра» давно отправилась в вольное плавание и теперь выступает со своей группой Favlav. Но Полина не забывает про свой Инстаграм, который стал более дерзким и откровенным. Девушка не сдерживает себя в проявлении эмоций и публикует провокационные фото.

На этот раз певица поделилась с подписчиками кадром, где предстала в изящном нижнем белье, темных очках и с косичками, спадающими на лицо. Звезда сурово смотрела в камеру, приняв при этом пикантную позу.

Однако не все поклонники соблазнились изгибами бывшей подопечной Максима Фадеева. Пользователи заметили, что их любимица похудела еще сильнее, и выразили обеспокоенность ее весом. А некоторые даже заподозрили, что певица ведет нездоровый образ жизни.

После ухода из «Серебра» Фаворская признавалась, что Фадеев запрещал ей быть худой и называл анорексичкой. «Был ужасный буллинг в соцсетях. После ухода из группы я заново училась себя принимать», — заявила Полина. Также она отметила, что в группе хотела реализовать свой творческий потенциал, но «ей быстро обломали крылья». Сейчас исполнительница выступает со своей группой Favlav и наслаждается отношениями с бойфрендом, откровенные фото с которым периодически выкладывает на всеобщее обозрение.



