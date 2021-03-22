Создатели комедии «Эйс Вентура» с Джимом Керри объявили о съемках третьей части культового фильма

Компания Morgan Creek, работавшая над франшизой в 90-х, объявила о создании третьей части фильма. По словам ее представителей, на решение повлияла поддержка миллионов фанатов, которые в прошлом году требовали в соцсетях возродить историю о детективе и розыске домашних животных.

Пока неизвестно, снимутся ли в продолжении 59-летний Керри и 56-летняя Кортни Кокс, сыгравшая его возлюбленную в первой части, однако премьера состоится на платформе Amazon, а работать над сценарием будут Пэт Кэйси и Джош Миллер — сценаристы фильма «Соник в кино», где Керри был главным антагонистом.