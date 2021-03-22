«Он прекрасный отец и замечательный муж»: Нагиев признался, почему захотел сыграть Чикатило

В последнее время истории о маньяках заполонили все информационное пространство. Началось все с освобождения Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк, после 17 лет заключения. Далее начались пересуды о том, что журналисты озолотили насильника, который четыре года удерживал в подвале собственного дома двух невинных пленниц. Говорили, что за интервью Мохову заплатили несколько миллионов рублей.

И вот теперь общественное возмущение вылилось в мир кинематографа: Сарик Андреасян снял сериал о, пожалуй, самом кровожадном маньяке советской истории — Андрее Чикатило. Зрителям было нелегко свыкнуться с идеей, что убийцу сыграет Дмитрий Нагиев, более известный по своим комедийный ролям и образу брутального соблазнителя. Но и для самого актера этот персонаж стал испытанием: настолько, что ему пришлось хорошенько подумать, прежде чем соглашаться на роль.

При этом актер заострил внимание на том, что не считает правильным «показывать зло, грязь и гадость», чтобы спасти мир. Ему ближе идея прививания добрых качеств и чувства красоты, чем способ «клин клином».

«Если я сыграл роль хорошо, не дай Господи, родится герой — это нельзя ни в коем случае это делать. Если я сыграю плохо, скажут: «Ну понятно», — объяснил актер. — Я вначале отказался категорически. В последнее время отказываюсь от сценариев, где грязь кромешная. Отказался от «Чикатило», всю ночь ходил из угла в угол. На утро я позвонил продюсерам и сказал: «Вы знаете, я Чикатило».

Нагиев в роли Чикатило ФОТО: скриншот видео

Нагиев признался, что к непростой роли его подтолкнуло актерское желание попробовать. Очевидно, что для того, чтобы сыграть этот персонаж, нужно было глубоко проанализировать его жизнь, погрузиться в характер, попытаться мыслить, как он — а это для Нагиева было «омерзительно». Он рассказал, что был недоволен тем, как получились первые сцены, Дмитрий чувствовал, что не полностью понял личность убийцы.

Он поразмыслил над тем, что «никого из тех, кто погиб от руки Чикатило, маньяк за собой не тащил, все шли сами». За чем могли пойти? Нагиев попробовал представить, каким был этот человек в домашней обстановке, и это далось ему труднее всего.

«Он прекрасный отец, он замечательный муж, он прекрасный сосед, он ударник коммунистического труда. Ведь никто его не назначил, он это заслужил. И это самое сложное — очеловечить эту мерзость», — признался Нагиев.

Нагиев в роли Чикатило ФОТО: скриншот видео

А вот сыграть убийство для него оказалось самым простым заданием. Актер заметил, что мог бы с легкостью повторить легендарного «Джокера» Хита Леджера. «Это пик эмоций, это могут почти все. А вот «сыграть полутона и этим навеять ужас», по мнению Нагиева, сложно. Поэтому он почти ни с кем не разговаривал на съемочной площадке, чтобы вжиться в роль.

Однако не всем фанатам пришелся по душе маньяк в исполнении Дмитрия. И хотя многие оценили его актерский талант, физическое сходство с персонажем осталось неидеальным. Но создатели сериала его и не добавилась: целью команды стало создание художественного произведения, основанного на реальных событиях, а не полное копирование истории.

2021 год только начался, а Дмитрий уже заявлен в пяти больших проектах, среди которых сериал «Чикатило», вышедший 18 марта. Всего выйдет восемь серий.

Только кажется, что перевоплощение Дмитрия во всемирно известного убийцу было неожиданным. На самом деле их работа с режиссером Сариком Андреасяном была налажена заранее. В 2018 году он сыграл главную роль в фильме Андреасяна «Непрощенный». Драма повествовала об авиакатастрофе над Боденским озером.



