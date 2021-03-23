Письмо читателя: почему в Maxima маски дают бесплатно, а в Selver требуют 1 евро за штуку?

Он с семьей отправился в магазин за покупками, но уже около входа оказалось, что его 7-летний ребенок забыл маску дома. Чтобы не подвергать здоровье ребенка и окружающих опасности, мужчина направился к стойке информации, чтобы попросить маску у работника.

За стойкой оказалась далеко не самая приветливая женщина. Так как оба взрослых были в масках, она спросила, кому маска предназначена, на что отец указал на ребенка. Тогда работница сказала, что детям до 12 лет маска не нужна, с неохотой дала ее и отметила, что в следующий раз маска будет стоить 1 евро.

Мужчина задается вопросом: действительно ли в одной из самых дорогих сетей магазинов в Эстонии защитная маска стоит 1 евро в наше непростое время, когда, например, в сети магазинов Maxima маски выдают бесплатно всем?

Я знаю, что в указанных правительством ограничениях сказано, что дети до 12 лет не обязаны носить защитную маску в общественных местах, но разве ребенок не может заразиться вирусом и быть его носителем, подвергая опасности окружающих? 86

Мы отправили запрос руководителю по коммуникациям торговой сети Selver Риво Вески и ждем ответа.



