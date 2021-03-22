В Сети распространяются слухи о смерти члена Рийгикогу после вакцинации

61-летний член Рийгикогу Йоханнес Керт скончался вечером 4 марта «в результате нарушения здоровья», сообщалось в начале месяца. Премьер-министр Кая Каллас назвала уход партнера по партии неожиданным, поэтому у любопытствующих появилась возможность исключить борьбу с какой-то длительной болезнью.

Из-за отсутствия точной информации на прошлой неделе в Facebook стали распространять заявление о том, что генерал-лейтенант скончался после вакцинации. «61-летний Йоханнес Керт, вакцинированный в начале марта, внезапно умирает 4 марта», - было написано в посте, которым стали делиться и распространять в нескольких различных версиях.

В том же посте также освящается смерть 31-летнего вакцинированного спасателя. Упоминается также об уходе 40-летнего координатора деловых отношений Вахура Валдна. «40-летний Вахур Валдна, вакцинированный в начале марта, через 10 дней скончался от тромбоза головного мозга», - говорится в сообщении.

По словам родственников, которые говорили с Elu24, врачи не связали смерть Валдны с вакцинацией. В прошлом году у него случился инсульт, а в этом году он не пережил второго. Ему действительно делали прививку, но не в начале марта.

Ложные обвинения, распространенные в СМИ, дошли и до дочери генерал-лейтенанта Мирьям Керт, которая стала отрицать какую-либо связь с коронавирусом или вакцинацией. «К сожалению, стала распространяться дезинформация о том, что мой отец умер от болезни, вызванной коронавирусом. Это не соответствует действительности. У моего отца не было положительного результата коронатеста, и он не был вакцинирован», - подтвердила Мирьям Керт.

«Просим, со стороны семьи, не тревожить по причине скорби», - добавила она в опровергающей публикации в Facebook.

Проводы Йоханнеса Керта прошли 14 марта в Таллиннском костеле св. Иоанна. ФОТО: Madis Veltman/Postimees