Адски кайфанула: Асмус устроила стриптиз на камеру

После выхода в свет откровенного во всех смыслах фильма «Текст» актрису Кристину Асмус натурально затравили в Сети. Хейтеры пристыдили звезду за интимные сцены, где та снималась без одежды. «У тебя же дочь!» — напоминали они, взывая к совести раскрепощенную знаменитость.

Однако сама Асмус не видит ничего дурного в том, чтобы позировать на камеру в неглиже, если это оправдано — искусство требует «жертв». Словно в насмешку над злобными комментаторами актриса даже начала устраивать стриптиз-шоу в своем Instagram. А что? Фигура позволяет.

Вот, например, после очередной серии спектаклей Асмус вышла в эфир в одних трусиках. Вернее, изначально на звезде все же был полноценный костюм, но в ходе разговора с подписчиками она ловким движением руки смахнула с себя пышную юбку, оставшись в кокетливых панталонах.

«Кайфанула адски! Надеюсь, что и зритель тоже. Очень устала, но усталость приятная. Немножечко тут раздеваюсь…» — произнесла предупредительную речь Кристина. И под характерное «Эть!» оголила стройные ножки.