Диета строго по звездам: Василиса Володина знает, кому не грозит лишний вес

46-летняя Василиса Володина разъяснила подписчикам: родившиеся в конкретные дни люди могут а ближайшие месяцы активно сбрасывать вес. Другим же тренировки и правильно питание будут даваться сложнее.

«Худеем и планируем диету по звездам. Сегодня — даты рождения тех, кому легче похудеть до конца апреля, чем остальным. 1 — 3 января, 29 января —1 февраля, 28 февраля — 3 марта, 30 марта — 2 апреля, 30 апреля — 3 мая, 31 мая — 3 июня, 1 — 4 июля, 2 — 5 августа, 2 — 5 сентября, 3 — 5 октября, 2 — 5 ноября, 2 — 4 декабря, 31 декабря. Искренне за них рада! Но расслабляться, девушки, все равно нельзя. Один маленький аспект Сатурна к Солнцу не компенсирует зажор длиной в месяц, если пойти именно этим путем», — написала астролог.

Володина добавила, что сама в этот список не входит. Однако она знает и обходные пути. «Если сдержать себя в руках, выбрать правильный список продуктов и варианты других усилий, результат может очень даже порадовать. Обещаю», — заявила она.