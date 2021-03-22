Николай Фоменко не признает внебрачную дочь

Об известном отце дочь второй жены Николая Фоменко — Людмилы Гончарук — знает давно. Долгое время Дарина надеялась, что папа проявит к ней интерес, но ожидания не оправдались. Девушка не отрицает, для нее было важно узнать Фоменко, ведь родная кровь — дело серьезное, тем более, что ей часто говорят о сходстве с артистом. Однажды она даже пришла на концерт к Николаю, который обомлел, увидев дочь. «Он, конечно, все знал прекрасно. Но когда увидел свое отражение — у него был шок», — рассказала девушка.

К слову, Дарина пошла по стопам знаменитого папы и стала артисткой. Сначала она боялась, что все будут считать ее «блатной» студенткой, но ей удалось проявить свой талант в театральной академии. После она устроилась работать в петербургский театр, где некогда трудился и сам Фоменко. «В академии, думали, что я попала туда благодаря папе. А я с ним не общаюсь. Я не собираюсь прятаться, но и не кричу об этом», — заявила пятая наследница певца.

Дарина признается, ее вырастил отчим, который полностью заменил ей отца. Мужчина помогал падчерице в трудные минуты, а когда она выросла, вел ее под венец. Отчим был рядом с Дариной, и когда полтора года назад не стало ее матери. «С маминого живота у меня был другой папа. Он в меня столько вложил, так что я ему благодарна», — отметила она в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Дочь Николая Фоменко ФОТО: скриншот с youtube.com