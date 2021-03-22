Елена Малышева заработала на коронавирусе миллионы

Но все изменилось, когда Малышева, отметившая 13 марта 60-летие, начала телекарьеру, которая, вопреки слухам, даже не приблизилась к финалу. А за время пандемии ее позиции на ТВ даже укрепились. Не говоря уж о заработках…

Способы борьбы она предлагала своеобразные: посоветовала есть в качестве профилактики бразильские орехи, печень трески и… сырых устриц. По ее словам, этот морепродукт является главным источником цинка, который блокирует размножение коронавируса. Однако эксперты усомнились. Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заверил, что не видел исследований о пользе устриц в таком контексте. И предупредил, что принимать за раз более 12 моллюсков попросту опасно.

Неволшебная диета

- Ковид - чудо чудесное! - фраза телеведущий мгновенно стала крылатой. Малышева объяснила свои слова тем, что зараза, дескать, опасна только для стариков. Многочисленные хейтеры тут же начали язвить в соцсетях, что для нее-то корона - действительно чудо. В доказательство приводили расценки за тест на коронавирус в клинике Елены Васильевны. Там обещали сделать отчет всего за несколько часов, цена вопроса - 8500 рублей (менее 94 евро)! Для сравнения: в других московских клиниках это стоит максимум 20 евро.

Ведущая канала «Царьград» Мария Иваткина сообщила о том, что компания «Здоровье Инфо», зарегистрированная на Елену Васильевну и ее сыновей, получила в период пандемии тендер московского информационно-аналитического центра на 47 миллионов рублей (520 000 евро). Ну и, конечно, знаменитая диета Малышевой. Телеведущая прямо говорит, что те, кто ею пользуется, заказывая продукты на официальном сайте, повышают свои шансы сберечься от китайской напасти. По некоторым данным, продажи продуктовых наборов от телеведущей по ценам от 14 999 до 19 300 рулкй (до 214 евро) после такой саморекламы сильно возросли. По самым скромным подсчетам экономистов и маркетологов, во время пандемии Малышева обогатилась на несколько миллионов точно.

Кстати, что же это за волшебная диета такая, предлагаемая теледивой? За комментарием мы обратились к специалисту по здоровому питанию Ольге Колодезниковой: «В диете Малышевой есть разумные вещи. Например, дробное питание, употребление двух-трех литров воды в день. Но если верить Интернету, эта диета предполагает сокращение животных жиров, но сохраняет сладости. На самом деле белый сахар и молочные продукты относятся к слизеобразующим продуктам, наличие которых в организме как раз приводит к уязвимости перед вирусами. Я уж не говорю о том, что не может быть универсальной диеты - для всех. Диета Малышевой хорошо подходит самой Малышевой - с ее телосложением, небольшим ростом (168 см) и стабильным здоровьем. Людям с чрезмерным весом, проблемной поджелудочной, хроническими заболеваниями я бы посоветовала ее воздержаться.

Желание жить