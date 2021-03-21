Названы продукты, которые не стоит покупать в магазине

Кроме того, он предостерег читателей от покупки фруктов и овощей в пластиковых контейнерах. Он считает, что в такие емкости попадает большое количество бактерий, потому что рядом с полками всегда ходят люди. Нарезанные фрукты также не стоит покупать, так как они теряют полезные вещества, а в емкость могут попасть бактерии во врем ручной упаковки. Нередки случаи, когда магазин кладет испорченные товары со свежими в одну упаковку, а бактерии и плесень могут поразить товары с нормальным сроком годности.