Эксперты рассказали о смертельной опасности, которую несут кошки

Обыкновенные домашние кошки могут нести смертельную опасность для людей. Несмотря на то что их чаще всего воспринимают как милых и безобидных животных, на деле кошки могут серьезно навредить владельцам, предупреждают эксперты. В первую очередь это связано с тем, что четвероногие часто переносят различные болезни и инфекции, например лептоспироз и бешенство.

«Животных необходимо ежегодно прививать и не допускать бродяжничества и их контактов с уличными сородичами. Лихорадка от кошачьих царапин вызывается бактериями. Сначала воспаляется место царапины, затем инфекция с током крови попадает в лимфоузлы, происходит повышение температуры. Профилактика — стричь когти или надевать на них колпачки, обрабатывать царапины и укусы антисептиком», — объясняет зооинженер Анастасия Калинина, которую цитирует «Москва 24».

Иногда коты безо всяких видимых причин нападают на хозяев, проявляя немотивированную агрессию. Специалисты утверждают, что она также может быть вызвана болезнью. Чаще всего, впрочем, это объясняется непониманием кошкой действий человека. Сами того не желая, хозяева создают для питомцев стрессовые ситуации, и те отвечают на них злостью и агрессией, пишет издание «Аргументы и Факты». «Например, наступили кошке на хвост, она испугалась, зашипела и при попытке ее успокоить напала. Чем сильнее испуг, тем сильнее агрессия, тем серьезнее травмы, которые она может нанести. Лучшее, что мы можем сделать в подобной ситуации, — это оставить кошку одну, дать ей время, чтобы самой успокоиться и прийти в себя», — говорит фелинолог (специалист по изучению поведения кошек) Елена Мельникова.