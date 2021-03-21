Что почем: стала известна цена подарков, полученных Настей Ивлеевой на день рождения

сделанное на заказ винтажное колье с жемчугом и бриллиантами от Филиппа Киркорова — от 3 миллионов рублей (33 333 евро);

кольцо с желтым бриллиантом от Элджея — от 1 миллиона (от 11 111 евро);

крестик из белого золота с изумрудами от Примадонны — от 600 тысяч рублей (от 6 666 евро);

кроссовки лимитированной серии от Элджея — от 600 тысяч рублей (от 6 666 евро);

сумочка от Димы Билана — 90 тысяч (1 000 евро);

ридикюль от анонимного гостя — 178 тысяч (1 977 евро);

часы с бриллиантами от Александра Реввы бренда его жены — 71 тысяча (788 евро);

банный халат от Клавы Коки — 34 тысячи (378 евро).