Что почем: стала известна цена подарков, полученных Настей Ивлеевой на день рождения
Звезды задарили телеведущую ювелирными украшениями, одеждой, сумочками и товарами для дома, передает teleprogramma.pro.
Звезды задарили телеведущую ювелирными украшениями, одеждой, сумочками и товарами для дома, передает teleprogramma.pro.
Прошедший день рождения телеведущей и блогера Насти Ивлеевой по праву претендует на звание вечеринки года. Не к каждой звезде на 30-летие заглядывает с подарками сама Алла Пугачева. Ивлеева закатила пати в центре Москвы на две сотни человек за 16 миллионов рублей (177 777 евро). Если оценить стоимость подарков от гостей, то мероприятие, возможно, и окупилось.
Ивлеева, конечно же, похвасталась подарками в Instagram. Коллега по цеху Эльдар Джарахов презентовал звезде домашнюю пивоварню, а Ксения Собчак отметилась банкой сгущенки. Но модницам наверняка интереснее, какие сумочки, одежду и украшения подарили девушке знаменитости.
По отчету Ивлеевой «Комсомольская правда» составила список дорогих подарков с ценами:
сделанное на заказ винтажное колье с жемчугом и бриллиантами от Филиппа Киркорова — от 3 миллионов рублей (33 333 евро);
кольцо с желтым бриллиантом от Элджея — от 1 миллиона (от 11 111 евро);
крестик из белого золота с изумрудами от Примадонны — от 600 тысяч рублей (от 6 666 евро);
кроссовки лимитированной серии от Элджея — от 600 тысяч рублей (от 6 666 евро);
сумочка от Димы Билана — 90 тысяч (1 000 евро);
ридикюль от анонимного гостя — 178 тысяч (1 977 евро);
часы с бриллиантами от Александра Реввы бренда его жены — 71 тысяча (788 евро);
банный халат от Клавы Коки — 34 тысячи (378 евро).
Также среди подарков Ивлеевой значатся набор для хранения вина, бокалы с позолотой, массажные очки и бронежилет.