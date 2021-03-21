Политик Раймонд Кальюлайд возмущен: что делал на акции протеста против коронавирусных ограничений член одной из правящих партий?

Кальюлайд подвергся критике со стороны политиков Центристской партии, министра социальных дел Танеля Кийка и министра внутренних дел Кристиана Яани.

«В то же время из опубликованных в СМИ фото и видео понятно, что одним из лидеров протеста является Танель Габченко, муниципальный политик и центрист. Может, партии стоит сначала поговорить со своими людьми?» - написал Раймонд Кальюлайд в Facebook.

«Сейчас чрезвычайно важно работать вместе, чтобы победить вирус и вакцинировать, вакцинировать, вакцинировать, - считает социал-демократ. - Содействие или внимание со стороны городских чиновников к противникам антикоронавирусных мер, на мой взгляд, никоим образом не помогает решить проблему, но, возможно, я ошибаюсь». Кроме того, Кальюлайд призывает своих коллег по партии дать понять правительству, что в Эстонии глубокий кризис.

В немногочисленных комментариях под постом Кальюлайда также отметился и Танель Габченко, еще шесть лет назад ударно работавший пекарем на Statoil. «Спасибо, Раймонд Кальюлайд. Рад, что меня заметили. Да, мы действительно находимся в кризисе с какой стороны ни посмотри, но мы сами не вызывали этот кризис», - комментирует Габченко, на аватарке которого написано «Остановить фальшивую пандемию».

«Хоть я и не поддерживаю Центристскую партию, но все же невозможно контролировать деятельность каждого члена. Я не могу себе представить такую огромную организацию, члены которой ведут себя и думают одинаково 24/7», - написал член Консервативной партии Яак Мадисон, добавив, что это не означает, что он лично не понимает позицию Габченко.

Как отметил генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги, «Танель Габченко является рядовым членом партии, не занимает руководящей должности. Действия, которые подрывают борьбу эстонского народа с коронавирусом и затягивают его возвращение к нормальной жизни, неудачны и глупы, но это личная ответственность каждого человека». Он добавил, что любой член партии может иметь свое мнение и придерживаться своих взглядов, а в такой большой структуре как Центристская пратия единодушия по всем вопросам быть не может.