Что на самом деле происходит на Канарах, куда летят чартеры из Таллинна? Рассказывает заядлая путешественница

Екатерина Пиунова Екатерина Пиунова «Друзья, только что прочитала новость с громким заголовком «На Тенерифе и Гран Канарии снова закрыли отели, бары и пляжи», очень, удивилась и решила поделиться реальным положением дел, потому что ничего тут не закрыто, а, наоборот, все гораздо лучше, чем я думала.

Честно говоря, зная, насколько Канары зависят от туризма, и что представляет собой юг Гран Канарии, я думала, что тут уже все заколочено давно и перекати-поле катается, серьезно.

Но нет, в Лас Пальмасе вообще не чувствуется ни малейшего намека на кризис, на юге закрыто чуть больше мест, но все равно никакого чувства постапокалипсиса, которое охватывает, например, при входе в Старый город у нас, тут и в помине нет.

Туристы вокруг есть, но немного, и это прям кайф - все для тебя.

Погода на юге сейчас идеальная - днем в районе +25 и постоянно солнце, в Лас Пальмасе немного холоднее и, как обычно, переменная облачность. Вода в океане +20, бодрит, но если вы в Эстонии летом купаетесь, то будет нормально. Я изначально предполагала, что половину времени проведу на юге, а половину - в Лас-Пальмасе, но потом из-за погоды поменяла планы и продлила гостиницу на юге на все дни. Кстати, могу очень похвалить гостиницу Bull Escorial SPA - прямо не придраться ни к чему, не зря у нее рейтинг 9.1 на Букинге.

Лас Пальмас, пляж Лас Кантерас Екатерина Пиунова А вот теперь я вам расскажу, что скрывается за заголовком «закрыли отели, бары и пляжи» - оказывается, на самом-то деле ничего не закрыли, а просто продлили комендантский час на один час (с 22 до 6 утра) и ввели 50% заполняемость в барах, ресторанах и на пляжах. В статье написано, что очень строго контролируют заполняемость пляжей. Ахаха, я вам там ниже фоточки повешу, чтобы вы оценили заполняемость пляжей в 12 дня и необходимость эту заполняемость контролировать.

Плайя дель Инглес, 11.00 Екатерина Пиунова С барами и ресторанами та же история - тут просто нет столько людей сейчас, чтобы это правило не соблюдалось автоматически. Про шведские столы не знаю - в статье написано, что они запрещены, но у нас в гостинице все питание на шведском столе, и все ОК.

Маспаломас Екатерина Пиунова И да, про маски. Вот маски действительно носят все и везде. В смысле, ВСЕ И ВЕЗДЕ. Да, на улице +25. В Лас Пальмасе 99,9% (без преувеличения) людей на улицах ходят в масках, на юге немного поменьше, но все равно абсолютное большинство. В гостинице тоже очень строго за этим следят - маска не нужна только, если ты загораешь, плаваешь, ешь или пьешь. Так что если для вас это проблема - подумайте, прежде чем ехать.