Названы сроки возобновления международного туризма на прежнем уровне

Специалист отметила, что сейчас уровень передачи коронавируса ещё высок, а во многих странах не хватает вакцин. По словам Вуйнович, вакцинация туристов может привести к «неадекватным поставкам» препаратов для людей из групп риска. Говоря о росте заболеваемости COVID-19 в Европе, она уточнила, что это связано, в частности, с тем, что люди стали меньше соблюдать правила защиты.