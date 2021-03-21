Названы сроки возобновления международного туризма на прежнем уровне

Специалист отметила, что сейчас уровень передачи коронавируса ещё высок, а во многих странах не хватает вакцин. По словам Вуйнович, вакцинация туристов может привести к «неадекватным поставкам» препаратов для людей из групп риска. Говоря о росте заболеваемости COVID-19 в Европе, она уточнила, что это связано, в частности, с тем, что люди стали меньше соблюдать правила защиты.
Соседней Финляндии придется подождать как минимум до 2023 года, прежде чем спрос на туризм вернется к «допандемийному» массовому уровню. Такую оценку озвучили эксперты Министерства занятости и экономики Финляндии. «Индустрия туризма также должна подготовиться к тому, что спрос на туризм останется ниже показателей 2019 года в течение более длительного периода времени. Ограничительный характер решений, связанных с поездками, может замедлить восстановление туризма», - говорится в сообщении министерства, пишет tourprom.ru.