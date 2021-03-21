Видео с голым Галкиным собрало более 100 000 просмотров за час

Максим Галкин опубликовал в Instagram забавное видео, которое заинтриговало многих его поклонниц. Из-за их неожиданной реакции пародисту пришлось объясняться с подписчиками.

На видео шоумен в потемках поет хит Rammstein Du hast. На его голове корона, на ногах можно разглядеть очертания обуви, а вот «намеков» на одежду фанаты не рассмотрели.

«Вот это репетиция! Дети-то в школе?», «Мог бы и одеться перед концертом», «И этот разделся?», «Он, что, и правда в женских сапогах и голый?» – интересуются подписчики.

В конце концов автору видео пришлось опубликовать фото, на котором можно рассмотреть его «сценический наряд».