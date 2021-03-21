Видео с голым Галкиным собрало более 100 000 просмотров за час
Супруг Аллы Пугачевой, популярный юморист Максим Галкин записал видео, на котором не видно его одежды, пишет Topnews.
Супруг Аллы Пугачевой, популярный юморист Максим Галкин записал видео, на котором не видно его одежды, пишет Topnews.
На видео шоумен в потемках поет хит Rammstein Du hast. На его голове корона, на ногах можно разглядеть очертания обуви, а вот «намеков» на одежду фанаты не рассмотрели.
«Вот это репетиция! Дети-то в школе?», «Мог бы и одеться перед концертом», «И этот разделся?», «Он, что, и правда в женских сапогах и голый?» – интересуются подписчики.
В конце концов автору видео пришлось опубликовать фото, на котором можно рассмотреть его «сценический наряд».
«А это для тех, кто предположил, что я начал сниматься голым. До этого пока не дошло», – пошутил Галкин.