Голая женщина напала на телеведущую в прямом эфире

Обнаженная женщина ворвалась в студию и пыталась кинуть в ведущую Мирелу Вайду камень, но промахнулась. Ее оперативно задержали. По информации издания, нападавшую недавно выписали из психиатрической больницы. В студию она могла попасть через незакрытую дверь Lenta.ru.

Sputnik Romania уточняет, что ведущей недавно поступали угрозы от Магдалены Шербан. В 2017 году она столкнула на рельсы 25-летнюю девушку в метро Бухареста и получила срок за убийство. Вайда часто освещала это происшествие в своих программах.