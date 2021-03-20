Медсестра бросилась на борьбу с CoViD, скрывая под костюмом тело, о котором мечтает каждый глянец

Сначала Мэгги решила, что это какой-то обман, и хотела отказаться. Однако коллега уговорила ее попытать счастье в модельном бизнесе, уверяя, что та всегда сможет вернуться назад. В итоге красавица снялась для обложки журнала Elle Croatia, сотрудничала с брендом Intimissimi и приняла участие во множестве других съемок.

Но девушка не собиралась бросать свое любимое дело. Она стала сотрудничать с некоммерческой медицинской организацией OneWorld Health и успела поработать медсестрой в таких странах, как Никарагуа и Уганда, пишет New York Post, пишет Life.ru.

Когда мир накрыла пандемия, Мэгги не осталась в стороне, оказавшись на передовой борьбы с коронавирусом. Но в декабре 2020 года медсестра получила еще одно предложение — от популярного журнала Sports Illustrated. Ей пришлось быстро приводить себя в форму, так как за это время блондинка расслабилась и позволила себе пропустить бокал-другой вина.