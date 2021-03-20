Бывшая порноактриса Саша Грей сварила борщ, разбудив не только гастрономические желания мужчин

По мнению Саши, благодаря изменённому рецепту суп стал намного нежнее. Кроме того, девушка пожаловалась, что пыталась найти буханку чёрного хлеба для аутентичности, но в США найти такой очень сложно, а если и получится, то он всё равно не будет иметь ничего общего с «оригиналом», пишет Life.ru.

«Бородинский, да. Я находила его всего в паре магазинов, но вкус совсем не тот. Здесь в него добавляют сахар, он слишком сладкий. Вкус совсем не такой», - пожаловалась Саша.