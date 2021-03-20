Бывшая порноактриса Саша Грей сварила борщ, разбудив не только гастрономические желания мужчин

По мнению Саши, благодаря изменённому рецепту суп стал намного нежнее. Кроме того, девушка пожаловалась, что пыталась найти буханку чёрного хлеба для аутентичности, но в США найти такой очень сложно, а если и получится, то он всё равно не будет иметь ничего общего с «оригиналом», пишет Life.ru.
«Бородинский, да. Я находила его всего в паре магазинов, но вкус совсем не тот. Здесь в него добавляют сахар, он слишком сладкий. Вкус совсем не такой», - пожаловалась Саша.
Фанаты из России были в восторге от видео девушки, но не обошлось и без скандалов. Дело в том, что на обложке видео Саша предстала в образе Алёнки с обёртки знаменитого молочного шоколада, а сзади неё виднелся собор Василия Блаженного. Да и сама актриса называла борщ русским. Конечно, это не могло не вызвать споры. Теперь комментарии под постом с роликом на Facebook чуть ли не полностью состоят из возмущений и попыток убедить звезду, что на самом деле суп — традиционное украинское блюдо.