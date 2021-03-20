Актер сериала «След» Андрей Лавров напал с ножом на военного

Как сообщают СМИ, прогуливаясь по набережной, 44-летний Андрей Лавров внезапно набросился с ножом на сотрудника военной автомобильной инспекции. По предварительной информации, артист подошел к стоявшему на посту инспектору ВАИ и начал угрожать ему холодным оружием, обещая убить его. «Вызывай ментов, мне терять нечего, я тебя резать буду!» — закричал Лавров и приблизился к инспектору на расстояние менее метра, пишет Starhit.ru.

Однако ситуация быстро разрешилась. Звезду сериала «След» задержали сотрудники правоохранительных органов, которые оказались неподалеку. Теперь ему может грозить ответственность по статье об угрозе убийством.

Напомним, что Лавров известен публике, как актер театра и кино, наибольшую популярность ему принесло участие в телесериале «След», а также в проектах «Садовник» и «СОБР». В 2001 году артист окончил ГИТИС, а позже работал в московском драматическом театре «Бенефис». Известно, что Андрей является кандидатом в мастера спорта по силовому троеборью.