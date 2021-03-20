«Всех развели, и все верят!»: участница «Холостяка» раскрыла правду о романе Тимати и Марии Вебер

«Финал слили!» — невозможно было остановить волну возмущения. После слухов, появившихся вокруг Тимати и Марии, мы пообещали, что вернемся с горячим эксклюзивом. Так вот и он — для тех, кто думал, что музыкант и одна из участниц решили сразу расставить все точки над i, спешим разочаровать, пишет Starhit.ru.

«Тимур не дурак, чтоб так палиться. Она подарила ему доску для серфа, а он просто пообещал пригласить ее в свой кемп, не больше. Всех развели, и все верят!» — делится в личной переписке Адель Вейгель, конкурентка Марии в борьбе за сердце популярного исполнителя.

О том, что модель из Сочи придет на проект, мы рассказали за несколько недель до старта «Холостяка» в эфире: эффектная брюнетка родилась 13 мая 1998 года, замужем еще не была, детей не родила, учится в Кубанском государственном университете на факультете журналистики. Уверяет, что когда шла на кастинг, не знала, кто в этом году отправится на поиски невесты.