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Фото: зачем местные звезды сделали себе тату со словами «придурок» и «корова»?

Что общего у Кристель Ааслайд, Каролины Куусик, Яны Пальм и Грете Пайа? Они все сделали себе татуировки-наклейки, но вместо бабочек или цветочков красуются слова «Придурок! Корова!»

Таким образом 13 эстонских звезд решили поддержать программу против издевательства над детьми. Некоммерческое объединение Kiusamisvaba Kool проводит кампанию «Kiusamine jätab jälje kogu eluks» («Издевательства оставляют след на всю жизнь»).

«Сейчас школы работают на удаленке, но издевательства не прекратились. Проблемы детского душевного здоровья только растут, а буллинг перешел в интернет. Предотвращением этого надо заниматься», - сказал автор кампании Инги Михкельсоо.

Работа НКО зависит от пожертвований. Сделать пожертвование вы можете на сайте kiusamisvaba.ee/toeta, по телефону 9002010 (так вы пожертвуете 10 евро, если дослушаете звонок до конца), или в банке Swedbank в разделе «Ma armastan aidata» («Я люблю помогать»).

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