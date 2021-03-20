Фото: зачем местные звезды сделали себе тату со словами «придурок» и «корова»?

Таким образом 13 эстонских звезд решили поддержать программу против издевательства над детьми. Некоммерческое объединение Kiusamisvaba Kool проводит кампанию «Kiusamine jätab jälje kogu eluks» («Издевательства оставляют след на всю жизнь»).

«Сейчас школы работают на удаленке, но издевательства не прекратились. Проблемы детского душевного здоровья только растут, а буллинг перешел в интернет. Предотвращением этого надо заниматься», - сказал автор кампании Инги Михкельсоо.