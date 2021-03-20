Церемония вручения «Оскар» пройдет в очном формате

Ответственные за проведение церемонии пообещали, что она состоится в безопасном для участников формате. Так, на мероприятии будет организована система экспресс ПЦР-тестов на коронавирус, а участники будут обязаны соблюдать определенные инструкции в зависимости от того, откуда они прибыли на «Оскар». При этом организаторы мероприятия особо отмечают, что вариант с участием в церемонии по Zoom не предусмотрен, сообщает Lenta.ru.