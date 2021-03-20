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«Ее песня не хит»: Дима Билан раскритиковал Манижу и сам собрался на «Евровидение»

Дима Билан ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Российский исполнитель Дима Билан отреагировал на победу 29-летней уроженки Таджикистана Манижи в отборочном туре «Евровидения». Певица отправится на международный конкурс от России с песней «Русская женщина».

Дима Билан, победивший на «Евровидении» в 2008 году с хитом Believe, рассказал, как воспринимает песню Манижи, пишет Topnews.ru.

В передаче «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» исполнитель признался, что придерживается мнения критиков: песня Манижи не хит.

Певец сделал оговорку, что у всех свои вкусы, но считает, что можно было придумать что-то «подрайвовее». Но Билан пожелал успеха своей коллеге, предположив, что Манижа войдет в первую десятку – ей он этого также пожелал.

Кстати, Билан согласен в третий раз ехать на «Евровидение», он не стал отрицать такой возможности.

«Я могу там выступить», – заверил Дима Билан.

Напомним, впервые Билан поехал на «Евровидение» от России в 2006 году. Тогда ему досталось «серебро».

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