Девушка, назвавшая себя Эффи, заявила, что Хаммер насиловал ее более четырех часов. Тогда он ударил ее головой о стену. Согласно ее словам, это случилось 24 апреля 2017-го в Лос-Анджелесе RUStvnet.lv.

"Я хотела сбежать, но он не отпускал меня. Я думал, он убьет меня. Затем он ушел, не заботясь обо мне", - рассказала женщина. 1

Эффи утверждает, что в возрасте 20 лет познакомилась с актером в 2016 году в Сети. Спустя время у них с Хаммером завязались отношения, которые через некоторое время перешли в насильственные и жестокие.

В начале февраля с полицией связалась адвокат женщины. После опроса Эффи полиция начала расследование обвинений, пишет The New York Times со ссылкой на полицию.

В свою очередь, адвокат актера Эндрю Бреттлер заявил, что переписка Эффи и Арми противоречит ее словам. Он также отметил, что отношения Хаммера со всеми его сексуальными партнершами всегда были согласованы заранее.