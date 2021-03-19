Арми Хаммер: сначала фантазии о каннибализме, теперь - обвинение в изнасиловании
Голливудского актера Арми Хаммера, который ранее был обвинен в каннибализме, теперь обвинили в изнасиловании, сообщает портал TMZ.
Голливудского актера Арми Хаммера, который ранее был обвинен в каннибализме, теперь обвинили в изнасиловании, сообщает портал TMZ.
Девушка, назвавшая себя Эффи, заявила, что Хаммер насиловал ее более четырех часов. Тогда он ударил ее головой о стену. Согласно ее словам, это случилось 24 апреля 2017-го в Лос-Анджелесе RUStvnet.lv.
"Я хотела сбежать, но он не отпускал меня. Я думал, он убьет меня. Затем он ушел, не заботясь обо мне", - рассказала женщина.
Эффи утверждает, что в возрасте 20 лет познакомилась с актером в 2016 году в Сети. Спустя время у них с Хаммером завязались отношения, которые через некоторое время перешли в насильственные и жестокие.
В начале февраля с полицией связалась адвокат женщины. После опроса Эффи полиция начала расследование обвинений, пишет The New York Times со ссылкой на полицию.
В свою очередь, адвокат актера Эндрю Бреттлер заявил, что переписка Эффи и Арми противоречит ее словам. Он также отметил, что отношения Хаммера со всеми его сексуальными партнершами всегда были согласованы заранее.
В январе в Сети появились предположительно интимные переписки актера Арми Хаммера с женщинами, в которых он фантазирует на тему сексуального насилия и каннибализма. Из-за этого скандала Хаммер попросил создателей фильма "Скоростная свадьба", в котором он должен был сниматься вместе с Дженнифер Лопес, заменить его на другого актера. На вопрос, выложила эти скриншоты Эффи, девушка и ее адвокат не стали отвечать, пишет "Медуза" со ссылкой на Page Six.