Беременная эстонская Барби заразилась коронавирусом: даже полиция приходила домой проверять

«Сначала меня хотела поместить в дородовое отделение, но после позитивного теста на ковид, направили в инфекционное отделение Через две недели я вернулась домой. Даже полиция приходила проверять, не сбежала ли я», - пишет новоиспеченная мать.

Как признается красавица, она считала, что молодая и здоровая, и вирус ей не грозит. «Когда ты лежишь в больнице и тебе тяжело дышать, мысли только о том, как это все скажется на ребенке. Здоровья всем! Берегите себя и родных!»