На песню Уку Сувисте для «Евровидения» сделали кавер в стиле Хеви-метал

«Мы искренне рады, что Уку серьезно отнесся к нашему музыкальному эксперименту в этом году. После отмены прошлогоднего песенного конкурса мы решили выразить нашу поддержку Уку и выпустили впечатляющую обработку победной песни нашего кумира, на которую позже также решила сделать кавер группа Goresoerd», - комментирует Тайво Рюютель, передает портал Uudised.tv3.

Goresoerd — это основанная в 2004 году группа, культивирующая эстонскую музыку в стиле метал.

«После неудачной попытки Goresoerd прославиться с помощью чего-то, что мы делали лучше уже много раз, мы решили сделать на победившую песню Уку такую хорошую версию, что никто вообще не захочет ничего другого слушать», - добавляет басист группы Энн Коэр.