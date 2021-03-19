Эстонская бизнес-леди во время коронавируса занимается благотворительностью
Светская львица, бизнес-леди и автор песен Лийс Ласс (33) решила в наше тяжелое время помочь бедствующим эстонским музыкантам, пишет Elu24.
Светская львица, бизнес-леди и автор песен Лийс Ласс (33) решила в наше тяжелое время помочь бедствующим эстонским музыкантам, пишет Elu24.
Чтобы поддержать эстонских музыкантов, Лийс решила не брать плату за написание песен и продюсирования эстонских музыкантов во время пандемии.
Также она объявила, что является автором слов новой песни группы Must Hunt, музыку к которой написал гитарист группы Бред Юрьенс.
Слова песен многих эстонских музыкантов написала именно Ласс. Например, она писала слова песен для Луизы Рыйвас, Биргит Саррап и Рольфа Роосалу.