Эстонская бизнес-леди во время коронавируса занимается благотворительностью

Чтобы поддержать эстонских музыкантов, Лийс решила не брать плату за написание песен и продюсирования эстонских музыкантов во время пандемии.

Также она объявила, что является автором слов новой песни группы Must Hunt, музыку к которой написал гитарист группы Бред Юрьенс.