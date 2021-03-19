Покашлявшая на таксиста пассажирка вскоре может оказаться за решеткой

Инцидент произошел 7 марта, 32-летний работник Uber Субхакар Хадка прибыл по вызову к трем женщинам, одной из которых была нарушительница порядка — 24-летняя Арна Кимиай. Она ехала в такси без маски, а после комментария водителя стала вести себя неадекватно: кашляла на мужчину, стягивала с его лица маску, а также забрала с приборной панели его телефон и при выходе из салона распылила содержимое перцового баллончика.

14 марта Департамент полиции Сан-Франциско сообщил, что Кимиай сдалась властям и находится под арестом. Женщину обвиняют в воровстве, нападении на сотрудника транспортной службы и сговоре с целью совершения преступления. Американке грозит до девяти лет тюремного заключения и штраф в 10 тысяч долларов (728 тысяч рублей), если вина будет доказана.

Другую пассажирку, Малайзию Кинг, находившуюся в салоне такси с Кимиай, также задержали. Ее обвиняют в нападении с применением едкого химиката, сговоре и нарушении санитарных норм и правил безопасности.

Компания Uber выплатила Хадке 120 долларов в качестве компенсации за причиненный клиентами ущерб, однако водитель счел это недостаточным.