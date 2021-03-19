Разрыв в зарплате по-голливудски: 10 чудовищных примеров

Женщины по всему миру зарабатывают в среднем на 17,5% меньше, чем мужчины. 78% британских компаний платят мужчинам больше, чем женщинам — это называется gender pay gap. По мнению BBC, причин несколько: среди начальников больше мужчин, больше мужчин в бизнесах с высокими зарплатами (например, когда в IT пришли большие деньги, оттуда вытеснили женщин) и «штраф за материнство» — необходимость подстраиваться под график ребенка, больничные, декрет. Еще одна причина — «просто потому что», иначе говоря, гендерные стереотипы.

Казалось бы, где работа официанткой или менеджеркой, а где работа актрисы в Голливуде? У кого больше экранного времени и больше поклонников — тому (той) и зарплату побольше. Но даже здесь мужчины получают больше — иногда в сто раз. Статистику собирала Bored Panda.

Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны

Герои сериала "Секретные материалы" Малдер и Скалли ФОТО: SCANPIX

Джиллиан Андерсен предложили только половину оклада Дэвида Духовны за перезапуск «Секретных Материалов». Ей потребовалось три сезона, чтобы доказать, что она заслужила гонорар, который ее напарник получал за съемки в оригинальных «Секретных Материалах». Только недавно ей удалось добиться равной оплаты — но только благодаря собственной настойчивости.

Анжелина Джоли и Брэд Питт

Кадр из фильма "Мистер и Миссис Смит". На фото Брэд Питт и Анжелина Джоли. ФОТО: Youtube

«Бранджелина», наверное, самая известная пара Голливуда. На съемках фильма «Мистер и Миссис Смит» они уже были достаточно хорошо знакомы, чтобы разница в гонорарах не осталась в секрете. Брэд Питт получил за съемки фильма 20 миллионов долларов, а Джоли — только половину этой суммы.

Шарлиз Терон и Крис Хэмсворт

Шарлиз Терон в фильме "Белоснежка и Охотник" ФОТО: SCANPIX

Если бы не взлом серверов Sony, Шарлиз Терон никогда бы не узнала, что за роль в фильме «Белоснежка и Охотник» она получила на 10 миллионов долларов меньше, чем Крис Хэмстворт.За приквел «Охотник: Зимняя Война» она потребовала равную оплату труда — и получила ее, ведь без Шарлиз фильм был бы неузнаваем.

Натали Портман и Эштон Катчер

Натали Портман получила втрое меньше, чем Эштон Катчер за съемки в фильме «Больше, чем секс». ФОТО: SCANPIX

А ведь она была частью продюсерской команды фильма, да и как актриса к тому времени более, чем состоялась: «Золотой глобус», «Оскар», легендарная роль в «Звездных войнах» и буквально за год до этого фильма — «Черный лебедь», блестяще принятый публикой и критиками. Как и Дженифер Лоуренс, которая подняла вопрос равной оплаты после съемок в «Афере по-американски», Натали позже жалела, что не была достаточно решительна на переговорах о гонораре.

Дженифер Лоуренс и Эми Адамс против Кристиана Бейла и Джереми Реннера

"American Hustle" - «Афера по-американски». Кристиан Бэйл, Эми Адамс и Брэдли Купер. ФОТО: Kultuurikava.ee

Все тот же взлом серверов Sony вынес на свет божий разницу в мужских и женских гонорарах фильма «Афера по-американски». Дженифер Лоуренс и Эми Адамс получили только 7% от прибыли фильма, а Брэдли Купер, Кристиан Бэйл и Джереми Реннер получили 9%. Если эти цифры не кажутся вам достаточно внушительными, поясним: речь идет о 4 с лишним миллионах разницы.

Мэрил Стрип

Мэрил Стрип в фильме «Дьявол носит Prada» ФОТО: SCANPIX