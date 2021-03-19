Разрыв в зарплате по-голливудски: 10 чудовищных примеров

Когда мы слышим о жизни голливудских актеров и актрис, мы представляем себе яхты и особняки. Но часто звездные гонорары это не такие уж заоблачные суммы. Особенно, если вы — женщина. Даже если вы — Мэрил Стрип, пишет портал «Домашний Очаг».
Женщины по всему миру зарабатывают в среднем на 17,5% меньше, чем мужчины. 78% британских компаний платят мужчинам больше, чем женщинам — это называется gender pay gap. По мнению BBC, причин несколько: среди начальников больше мужчин, больше мужчин в бизнесах с высокими зарплатами (например, когда в IT пришли большие деньги, оттуда вытеснили женщин) и «штраф за материнство» — необходимость подстраиваться под график ребенка, больничные, декрет. Еще одна причина — «просто потому что», иначе говоря, гендерные стереотипы.
Казалось бы, где работа официанткой или менеджеркой, а где работа актрисы в Голливуде? У кого больше экранного времени и больше поклонников — тому (той) и зарплату побольше. Но даже здесь мужчины получают больше — иногда в сто раз. Статистику собирала Bored Panda.
Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны
Джиллиан Андерсен предложили только половину оклада Дэвида Духовны за перезапуск «Секретных Материалов». Ей потребовалось три сезона, чтобы доказать, что она заслужила гонорар, который ее напарник получал за съемки в оригинальных «Секретных Материалах». Только недавно ей удалось добиться равной оплаты — но только благодаря собственной настойчивости.
Анжелина Джоли и Брэд Питт
«Бранджелина», наверное, самая известная пара Голливуда. На съемках фильма «Мистер и Миссис Смит» они уже были достаточно хорошо знакомы, чтобы разница в гонорарах не осталась в секрете. Брэд Питт получил за съемки фильма 20 миллионов долларов, а Джоли — только половину этой суммы.
Шарлиз Терон и Крис Хэмсворт
Если бы не взлом серверов Sony, Шарлиз Терон никогда бы не узнала, что за роль в фильме «Белоснежка и Охотник» она получила на 10 миллионов долларов меньше, чем Крис Хэмстворт.За приквел «Охотник: Зимняя Война» она потребовала равную оплату труда — и получила ее, ведь без Шарлиз фильм был бы неузнаваем.
Натали Портман и Эштон Катчер
А ведь она была частью продюсерской команды фильма, да и как актриса к тому времени более, чем состоялась: «Золотой глобус», «Оскар», легендарная роль в «Звездных войнах» и буквально за год до этого фильма — «Черный лебедь», блестяще принятый публикой и критиками. Как и Дженифер Лоуренс, которая подняла вопрос равной оплаты после съемок в «Афере по-американски», Натали позже жалела, что не была достаточно решительна на переговорах о гонораре.
Дженифер Лоуренс и Эми Адамс против Кристиана Бейла и Джереми Реннера
Все тот же взлом серверов Sony вынес на свет божий разницу в мужских и женских гонорарах фильма «Афера по-американски». Дженифер Лоуренс и Эми Адамс получили только 7% от прибыли фильма, а Брэдли Купер, Кристиан Бэйл и Джереми Реннер получили 9%. Если эти цифры не кажутся вам достаточно внушительными, поясним: речь идет о 4 с лишним миллионах разницы.
Мэрил Стрип
Даже живая легенда Голливуда, Мерил Стрип, заявившая, что «женские проблемы — это человеческие проблемы» говорила о сексизме в киноиндустрии и признавалась, что всю жизнь она получала меньше, чем ее напарники-мужчины.
Мишель Уильямс и Марк Уольберг
За съемки в фильме «Все деньги мира» Мишель Уильямс получила только 1% от гонорара Марка Уольберга. Одну сотую его гонорара! Под давлением общественности спустя год после выхода фильма Марк пожертвовал 1,5 миллиона долларов в правозащитный фонд Time Up — от имени своей напарницы. После этого Уильямс, в свою очередь, поблагодарила всех мужчин и женщин, которые поднимали тему сексизма в голливудской киноиндустрии.
Дайна Китон и Джек Николсон
Спустя два года после завершения съемок фильма «Любовь по правилам и без» Диана Китон получила по почте чек с множеством нулей. Она была удивлена — ведь ее контракт не предусматривал ничего подобного. Оказалось, это Джек Николсон решил поделиться с ней своим гонораром, чтобы лично исправить несправедливую разницу в гонорарах.
Робин Райт и Кевин Спейси
Робин Райт пришлось побороться за соразмерную плату в «Карточном домике». Кевин Спейси, на тот момент звезда экрана, получал 500 000 долларов за каждый эпизод. Кстати, именно Робин спасла сериал, когда ее героиня заняла главную роль после секс-скандала с участием актера.
Руни Мара и ее партнеры по съемкам
Руни Мара признается, что она получала вдвое меньше своих коллег-мужчин на съемках нескольких фильмов. «Это печальная реальность наших дней», — говорит она. Актриса благодарит режиссеров за возможность делать то, что она делает и получать за это деньги. «Но то, что мужчины получают за ту же работу вдвое больше, все еще расстраивает».