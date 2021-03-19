Павел Прилучный впервые официально вышел в свет с Мирославой Карпович

Весь вечер влюбленные сидели рядом и периодически что-то обсуждали. Также Мирослава беседовала с коллегами Павла, с которыми уже давно нашла общий язык. Закончилось торжество глубокой ночью. Ресторан Прилучный и Карпович также покинули вместе.
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Несмотря на то, что звезды все чаще появляются вместе на публике, фанаты уверены, что в отношениях влюбленных назрел кризис. Вот и новые видео с участием пары вызвали неоднозначную реакцию. «Павел вообще на Мирославу не реагирует. Его алкоголь на столе больше интересует»; «Видно, что Мирослава чувствует себя неуверенно. Выглядит зажатой», — делились мнениями фанаты.
Напомним, что об отношениях Прилучного и Карпович стало известно весной прошлого года. После сообщений о разводе Павла с бывшей супругой Агатой Муцениеце сразу несколько инсайдеров сообщили, что причина разрыва — тайный роман актера со звездой «Папиных дочек». Мирослава долго не комментировала связь с Прилучным, но вскоре стало очевидно, что артисты действительно встречаются.
Недавно Карпович даже назвала себя разлучницей года, пошутив над той волной хейта, которая на нее обрушилась. Общаясь со «СтарХитом», Мирослава признавалась, что благодаря прикованному к ней вниманию ее аудитория в соцсетях в разы увеличилась. При этом обсуждать свою связь с Павлом она все еще отказывается.