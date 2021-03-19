Герой Америки и неуязвимый парень: лучшие роли «Крепкого орешка» Брюса Уиллиса

Первой прославившей его ролью была роль в хитовом сериале "Детективное агентство "Лунный свет". Миллионы зрителей полюбили эту парочку детективов – обаятельную Сибил Шепард (Мэдди) и тогда еще не стареющего Брюса Уиллиса в роли Дэвида.

Но с "Крепким орешком" Брюс Уиллис зарекомендовал себя как звезда боевиков – сильный мужчина Джон Макклейн, которому все проблемы по плечу, стал примером для миллионов мужчин и женщин.

За свою карьеру Брюс Уиллис снялся в более, чем 100 фильмах. При этом, в основном в главных ролях. Так что сегодня, 19 марта, когда Брюсу Уиллису исполняется 66 лет (да, непросто поверить!), мы вспомним самые известные его роли.

"Крепкий орешек"

Роль копа Джона Макклейна принесла Уиллису небывалую славу и репутацию крутого парня. В серии фильмов про Джона он борется против плохих парней, практически голыми руками берет их и спасает много людей.

"Армагеддон"

Гигантский астероид должен упасть на Землю. До рокового столкновения остаются считанные дни. Наступает Армагеддон, трагический финал мировой истории. Чтобы его остановить нужны лучшие бурильщики. Такого парня играет Уиллис. Также в фильме играют Лив Тайлер, Бен Аффлек и другие.

"Неуязвимый"

Это супергеройский триллер, премьера которого состоялась в 2000 году. Главные роли исполнили Брюс Уиллис и Сэмюэль Л. Джексон. Однажды герой Уиллиса попадает в автокатастрофу. Вся семья погибла, и лишь один он остался без царапин.

"Меркурий в опасности"

Американский фильм-драма, снятый по роману "Простак Саймон" Райана Дугласа. В АНБ создали код, который, как они считают, невозможно взломать, его назвали "Меркурий". Чтобы убедиться, код разместили в обычном журнале головоломок, но обычный мальчик-аутист Саймон Линч, смог его расшифровать.

"Шакал"