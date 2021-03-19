Тапки-батоны и доширак за 12 евро - эстонский рэпер завоевывает мир моды с именитым брендом Maison Margiela

«Для большинства из нас пребывание в сознании означает постоянную бомбардировку звуками. Ежедневный шум улиц, природы, домов постоянно приглушается тем, что привносят алгоритмы. Вместо пения птиц мы слушаем подкасты или то, что было записано в последние 144 года. Вместо информации о том, что действительно нас окружает, наши уши получают бесконечный поток платы за эскапизм. Новости 24/7 —это постоянный источник тревожности. Во время пандемии потребление контента все больше и больше заменяет остатки "реальной жизни"», — рассказал о композиции Кэш. — Но от этого есть исцеление, и оно в коллаборации с Maison Margiela», сообщает Buro247.