Пт, 19.03.2021
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Тапки-батоны и доширак за 12 евро - эстонский рэпер завоевывает мир моды с именитым брендом Maison Margiela

Томми Кэш выпустил коллаборацию с Maison Margiela. ФОТО: facebook.com/TOMM¥ €A$H

Эстонский рэпер Томми Кэш представил лимитированную коллекцию мерчандайза, созданную совместно с Maison Margiela. В нее вошли футболка и свитер, а также домашние тапочки в виде двух нарезных батонов и брендированная лапша быстрого приготовления.

В поддержку сотрудничества Томми записал экспериментальный трек «Mute», который отличается от всего, что он делал раньше.

«Для большинства из нас пребывание в сознании означает постоянную бомбардировку звуками. Ежедневный шум улиц, природы, домов постоянно приглушается тем, что привносят алгоритмы. Вместо пения птиц мы слушаем подкасты или то, что было записано в последние 144 года. Вместо информации о том, что действительно нас окружает, наши уши получают бесконечный поток платы за эскапизм. Новости 24/7 —это постоянный источник тревожности. Во время пандемии потребление контента все больше и больше заменяет остатки "реальной жизни"», — рассказал о композиции Кэш. — Но от этого есть исцеление, и оно в коллаборации с Maison Margiela», сообщает Buro247.

Продажи коллекции Tommy Cash x Maison Margiela стартовали вчера в 18:00 на сайте исполнителя. 

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