ВИДЕО ⟩ Очередные гонки на Лаагна-теэ: автомобиль обогнал даже экипаж скорой помощи

На видео запечатлено, как машина несется по ночному Таллинну с огромной скоростью. На Лаагна-теэ действует ограничение в 70 км/ч, однако спидометр показывает, что автомобиль двигается со скоростью 180 км/ч. Из-за такой высокой скорости нарушитель обогнал даже ехавший на вызов экипаж скорой помощи. Видео опубликовали в Сети вчера, но когда именно произошло нарушение, точно неизвестно.

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что ищет свидетелей данного нарушения. «Учитывая опасность ситуации, ведь все мы помним сверхтяжелое ДТП на Лаагна-теэ летом прошлого года, в интересах нас всех, чтобы нарушители были установлены. Всех, у кого есть информация об этих водителях, автомобилях или если вы стали свидетелями этого нарушения, просим связаться с Центром надзора за дорожным движением lilia.protsykova@politsei.ee или 612 5647. Важна любая деталь, чтобы выяснить все обстоятельства нарушения», - сообщила Пыхьяская префектура.