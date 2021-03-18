Казахстанский диджей награжден «Грэмми» за лучший ремикс

Музыкальной премии «Грэмми» в категории «Лучший ремикс» удостоен диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek. 63-я церемония награждения прошла в ночь на понедельник, 15 марта, пишет DW.com.

Двадцатилетний Зейкенов получил премию за ремикс композиции «Roses» американского рэпера Карлоса Сент-Джона, выступающего под псевдонимом SAINt JHN. Запись собрала на YouTube свыше 100 миллионов просмотров, журнал Billboard включил ее в 100 наиболее популярных музыкальных произведений.

В категории «Лучший саундтрек» «Грэмми» присуждена исландской виолончелистке и композитору Хильдур Гуднадоттир за музыку к фильму «Джокер». За работу над 13-й симфонией Дмитрия Шостаковича награждены американские звукорежиссеры Дэвид Фрост, Чарли Прост и Силас Браун в номинации «Лучший инжиниринг альбома классической музыки».

На престижную музыкальную премию в категории «Лучшая оперная запись» были среди прочих номинированы российский дирижер Максим Емельянычев вместе с оркестром Il Pomo D'Oro, исполнявшем оперу Генделя «Агриппина» и Берлинская опера с «Карликом» Александра фон Цемлински. Также в числе номинантов были российский пианист Даниил Трифонов и Игорь Левит из Германии.