О времена! О цены! Теперь за заказ стройматериалов надо доплатить, если вы забираете его сами

У читателя портала Elu24 сломался ящик стола, и он полез в интернет, чтобы найти новые направляющие для выдвижного ящика: «Нужные я нашел в Bauhof, но для того, чтобы их купить, мне надо что-то еще заказать, ведь заказы меньше 20 евро не принимаются».

«Если делая дома ремонт, я обнаружил, что нехватает гвоздей, зачем мне еще покупать пилу или что-то другое? И почему в некоторых магазинах берут дополнительную плату, если я сам приезжаю за товаром? Интересная логика», - вопрошает читатель.

Ниже сводка новых правил в интернет-магазинах стройматериалов:

K-rauta — минимальный заказ 19,99 евро

Bauhaus — ограничений нет

Bauhof — минимальная сумма заказа 20 евро

Decora — забрать товар самому стоит 1 евро

Ehituse ABC — ограничений нет

DEPO - если сумма заказа не превышает 30 евро, то к общей цене добавляется 3 евро, если забираете товар сами

Espak — ограничения отсутствуют

Elu24 связался с представителями строительных магазинов, однако Depo не стал отвечать за запрос.

Директор по маркетингу Bauhof Маарья-Лийс Тоомик: «Мы понимаем недовольство клиентов и извиняемся за неудобства. Сейчас нашим сотрудникам приходится во много раз больше комплектовать заказы. Эта работа занимает больше времени, чем открыт магазин. Поэтому нам пришлось поставить минимальную сумму заказа, чтобы обеспечивать разумное время для сбора заказа».

Заместитель директора интернет-магазина K-rauta Паулис Палинаускас: «Мы понимаем желание клиентов приобретать товары во время пандемии. Последние 12 месяцев показывают, что количество заказов увеличилось и что стали больше пользоваться услугами курьеров. Средняя цена заказа гораздо больше минимальной суммы в 19.99. Также сейчас клиенты могут заказывать товар по телефону и по электронной почте и забирать его со склада. Еще около наших магазинов ведется наружняя торговля, а также пункты заказа на месте».