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«Девушек осматривают как лошадей»: Регину Тодоренко разозлило шоу «Холостяк»

Тимати ФОТО: Dzhavakhadze Zurab/TASS

Шоу «Холостяк» с популярным рэпером Тимати только стартовало, а СМИ уже раскрыло имя победительницы. На фоне этого поклонники заявили о разочаровании в шоу, заявив, что все предопределено заранее.

Против «Холостяка» выступила и известная телеведущая Регина Тодоренко. Лицо «Орла и решки» возмутила сама схема передачи – девушки должны подарить что-то холостяку и заинтересовать его. Тодоренко посчитала, что девушки «приносят дары», передает Topnews.ru.

В представлении Тодоренко это выглядит, как осмотр лошади – проверяют «копыта», «гриву» и пр.

«Разве это не обесценивает девушку как личность?» – уточнила Тодоренко.

Телеведущую удивило, что девушек на проект никто не гонит, они сами соглашаются на такие странные правила.

Как пишут СМИ, посмотрел шоу «Холостяк» с Тимати и его отец – миллионер Ильдар Юнусов. Его нелестные комментарии показала сводная сестра рэпера.

«Вот… смотрю, что этот отмороженный там вытворяет…», – сообщил Юнусов дочери.

Сестра пыталась защитить Тимати, но отец лишь презрительно качал головой и назвал в насмешку рэпера «корифеем мысли».

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