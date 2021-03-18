Фестиваль на диване: какие фильмы удостоились наград Берлинале — 2021

«Вступление»

Южнокорейский режиссер Хон Сан-су, фаворит Берлинале, который уже получал приз за лучшую режиссуру картины «Женщина, которая убежала» в 2020 году, в этот раз снова блистал. Новый фильм — короткая (всего 66 минут) черно-белая драма о нерешительности и неуверенности в отношениях семейных, любовных и карьерных. Главный герой Юнг Хо — неуверенный юноша, который идет к своему безучастному отцу-врачу занять денег. Подруга Юнг Хо хочет уехать в Берлин, изучать моду и искусство. Герой желает отправиться за ней, но для этого ему нужно найти средства и решимость. «Вступление» — это роман-воспитание, фиксация молодости, скрывающей в себе судьбоносные решения, которые могут оказаться причиной кризиса в будущем, но не менее невыносимы в настоящем.

«Лес, я вижу тебя везде»

Картина взяла «Серебряного медведя» за лучшую роль второго плана — он достался актрисе Лиле Кицлингер. Сюжет фильма строится на историях из жизни Будапешта, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего друг с другом. Венгерский режиссер Бенедек Флигауф снял продолжение своей дебютной картины «Дебри» 2003 года. Фильм состоит из семи гипнотических миниатюр, расставленных беспорядочно и напоминающих фугу. Старик молчит и неизвестно, жив ли он; мужчина разговаривает с гардеробом, молодость шокирует угасающих родителей любовью и презрением; шарлатан доводит больных людей до гроба, но неясно, кто жертва, а кто виновник. Вначале кажущиеся безобидными истории наращивают мощь, пока не достигают кульминации в психодраматическом калейдоскопе.

«Естественный свет»

Еще один венгерский режиссер — Денеш Надь — среди призеров Берлинале-2021. Сюжет этой военной драмы развернется в 1943 году, в разгар Второй мировой войны. В преддверии долгой зимы военачальник Иштван Семетка идет по деревням в поисках партизан, и однажды ему придется вести через огромное болото пострадавших от обстрела солдат. «Естественный свет» — фильм не только о войне, но о людях, которые ежедневно сталкиваются с моральным выбором, и поскольку их убеждения в отношении правильных поступков ослабевают, им становится труднее решить, какой выбор сделать.

«Мистер Бахман и его класс»