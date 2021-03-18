Фестиваль на диване: какие фильмы удостоились наград Берлинале — 2021

Пятидневный Берлинский кинофестиваль, прошедший в этом году онлайн, подвел итоги. «Золотого медведя» получила картина румынского режиссера Раду Жуде «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно».
Жюри фестиваля отметило, что фильм обладает «редкими и основополагающими признаками бессмертного произведения искусства» и отображает на экране сущность, ценность и плоть настоящего момента. Гран-при достался фильму «Колеса удачи и фантазии» Рюсуке Хамагути. «Серебряных медведей» получили Хон Сан-су за сценарий «Вступления», Марен Эггерт за лучшую главную роль в фильме «Я твой человек» и Денеш Надь за лучшую режиссуру картины «Естественный свет». «Серебряный медведь» за особый художественный вклад достался монтажеру Ибрану Ассауду («Полицейский фильм», режиссер Алонсо Руис Палашиос).
Победители Берлинского кинофестиваля 2021 года
«Неудачный секс, или Сумасшедшее порно»
Социальную сатиру Раду Жуде снимал прошлым летом во время ковидного карантина, все актеры и съемочная группа, соответственно, носили маски, не снимая их в кадре. Фильм обличает сексуальную истерию общества и политическое лицемерие, в локальном и мировом масштабах. Картина начинается с домашнего порно, которое демонстрируется во всей красе. Затем видео трагически утекает в интернет, и под ударом оказывается его героиня — учительница истории. Судилище будет происходить в школе, судьями станут члены родительского комитета.
«Колесо удачи и фантазии»
Триптих Юсукэ Хамагути о случайных совпадениях, которые, как водится, случайными не бывают. В главе Magic (or Something Less Assuring) — «Магия (или что-то менее достоверное)» — показан мучительный любовный треугольник, участниками которого стали 20-летняя модель Мейко и ее лучшая подруга Цугуми, пытающаяся завести роман с бывшим парнем Мейко — Казуаки. Режиссер собирает воедино все расстройства любви в неторопливых беседах, стремительных вспышках гнева и изнурительном пути к осознанию реальности. Вторая история Door Wide Open («Распахнутая дверь») следует за студентом колледжа Сасаки, который желает отомстить бывшему наставнику за срыв карьерных надежд. Сасаки подговаривает свою любовницу Нао соблазнить профессора Сагаву. В третьей части Once Again («Еще раз»), действие развернется в центре карантинного Токио. Хамагучи добавляет научно-фантастическую идею: катастрофический компьютерный вирус, который закрыл японцам доступ в интернет. Этот фактор влияет на поведение Нацуко и Наны, двух сорокалетних женщин, случайно столкнувшихся в необычных обстоятельствах и обнаруживших вокруг себя безопасное пространство для откровений.
«Я твой человек»
Немецкая романтическая комедия Марии Шрадер с голливудским актером Дэном Стивенсом в главной роли. Сюжет разворачивается в недалеком будущем, в котором мужскому населению планеты приходится несладко. 40-летняя академик Альма (Марин Эггерт) соглашается в течение трех недель тестировать нового андроида, который создан, чтобы заменить женщинам мужчин. Робот-гуманоид Том обходителен, обворожителен и заботлив, одаривает Альму слащавыми комплиментами («Твои глаза подобны горным озерам, в которых не жаль и утонуть»), подстраивается под нее и всеми силами пытается обеспечить ей счастье. Но Альму все равно одолевают сомнения. Кстати, фильм полностью снят на немецком языке, реплики на котором британцу Дэну Стивенсу пришлось выучить так, чтобы от зубов отскакивало.