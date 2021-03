Фестиваль на диване: какие фильмы удостоились наград Берлинале — 2021

«Неудачный секс, или Сумасшедшее порно»

«Колесо удачи и фантазии»

Триптих Юсукэ Хамагути о случайных совпадениях, которые, как водится, случайными не бывают. В главе Magic (or Something Less Assuring) — «Магия (или что-то менее достоверное)» — показан мучительный любовный треугольник, участниками которого стали 20-летняя модель Мейко и ее лучшая подруга Цугуми, пытающаяся завести роман с бывшим парнем Мейко — Казуаки. Режиссер собирает воедино все расстройства любви в неторопливых беседах, стремительных вспышках гнева и изнурительном пути к осознанию реальности. Вторая история Door Wide Open («Распахнутая дверь») следует за студентом колледжа Сасаки, который желает отомстить бывшему наставнику за срыв карьерных надежд. Сасаки подговаривает свою любовницу Нао соблазнить профессора Сагаву. В третьей части Once Again («Еще раз»), действие развернется в центре карантинного Токио. Хамагучи добавляет научно-фантастическую идею: катастрофический компьютерный вирус, который закрыл японцам доступ в интернет. Этот фактор влияет на поведение Нацуко и Наны, двух сорокалетних женщин, случайно столкнувшихся в необычных обстоятельствах и обнаруживших вокруг себя безопасное пространство для откровений.