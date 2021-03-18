Вс, 21.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Фестиваль на диване: какие фильмы удостоились наград Берлинале — 2021

Кадр из фильма «Неуместный трах, или Безумное порно», который взял "Золотого медведя" на Берлинале ФОТО: Filmikaader

Социальная сатира из Румынии, зарисовки любовных драм из Японии, немецкая фантазия о влюбленном в женщину андроиде и венгерские драмы о войне и мире. Жюри подвело итоги Берлинале, сообщает «РБК».

Пятидневный Берлинский кинофестиваль, прошедший в этом году онлайн, подвел итоги. «Золотого медведя» получила картина румынского режиссера Раду Жуде «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно».

Жюри фестиваля отметило, что фильм обладает «редкими и основополагающими признаками бессмертного произведения искусства» и отображает на экране сущность, ценность и плоть настоящего момента. Гран-при достался фильму «Колеса удачи и фантазии» Рюсуке Хамагути. «Серебряных медведей» получили Хон Сан-су за сценарий «Вступления», Марен Эггерт за лучшую главную роль в фильме «Я твой человек» и Денеш Надь за лучшую режиссуру картины «Естественный свет». «Серебряный медведь» за особый художественный вклад достался монтажеру Ибрану Ассауду («Полицейский фильм», режиссер Алонсо Руис Палашиос).

Победители Берлинского кинофестиваля 2021 года

«Неудачный секс, или Сумасшедшее порно»

Социальную сатиру Раду Жуде снимал прошлым летом во время ковидного карантина, все актеры и съемочная группа, соответственно, носили маски, не снимая их в кадре. Фильм обличает сексуальную истерию общества и политическое лицемерие, в локальном и мировом масштабах. Картина начинается с домашнего порно, которое демонстрируется во всей красе. Затем видео трагически утекает в интернет, и под ударом оказывается его героиня — учительница истории. Судилище будет происходить в школе, судьями станут члены родительского комитета.

«Колесо удачи и фантазии»

Триптих Юсукэ Хамагути о случайных совпадениях, которые, как водится, случайными не бывают. В главе Magic (or Something Less Assuring) — «Магия (или что-то менее достоверное)» — показан мучительный любовный треугольник, участниками которого стали 20-летняя модель Мейко и ее лучшая подруга Цугуми, пытающаяся завести роман с бывшим парнем Мейко — Казуаки. Режиссер собирает воедино все расстройства любви в неторопливых беседах, стремительных вспышках гнева и изнурительном пути к осознанию реальности. Вторая история Door Wide Open («Распахнутая дверь») следует за студентом колледжа Сасаки, который желает отомстить бывшему наставнику за срыв карьерных надежд. Сасаки подговаривает свою любовницу Нао соблазнить профессора Сагаву. В третьей части Once Again («Еще раз»), действие развернется в центре карантинного Токио. Хамагучи добавляет научно-фантастическую идею: катастрофический компьютерный вирус, который закрыл японцам доступ в интернет. Этот фактор влияет на поведение Нацуко и Наны, двух сорокалетних женщин, случайно столкнувшихся в необычных обстоятельствах и обнаруживших вокруг себя безопасное пространство для откровений.

«Я твой человек»

Немецкая романтическая комедия Марии Шрадер с голливудским актером Дэном Стивенсом в главной роли. Сюжет разворачивается в недалеком будущем, в котором мужскому населению планеты приходится несладко. 40-летняя академик Альма (Марин Эггерт) соглашается в течение трех недель тестировать нового андроида, который создан, чтобы заменить женщинам мужчин. Робот-гуманоид Том обходителен, обворожителен и заботлив, одаривает Альму слащавыми комплиментами («Твои глаза подобны горным озерам, в которых не жаль и утонуть»), подстраивается под нее и всеми силами пытается обеспечить ей счастье. Но Альму все равно одолевают сомнения. Кстати, фильм полностью снят на немецком языке, реплики на котором британцу Дэну Стивенсу пришлось выучить так, чтобы от зубов отскакивало.

«Вступление»

Южнокорейский режиссер Хон Сан-су, фаворит Берлинале, который уже получал приз за лучшую режиссуру картины «Женщина, которая убежала» в 2020 году, в этот раз снова блистал. Новый фильм — короткая (всего 66 минут) черно-белая драма о нерешительности и неуверенности в отношениях семейных, любовных и карьерных. Главный герой Юнг Хо — неуверенный юноша, который идет к своему безучастному отцу-врачу занять денег. Подруга Юнг Хо хочет уехать в Берлин, изучать моду и искусство. Герой желает отправиться за ней, но для этого ему нужно найти средства и решимость. «Вступление» — это роман-воспитание, фиксация молодости, скрывающей в себе судьбоносные решения, которые могут оказаться причиной кризиса в будущем, но не менее невыносимы в настоящем.

«Лес, я вижу тебя везде»

Картина взяла «Серебряного медведя» за лучшую роль второго плана — он достался актрисе Лиле Кицлингер. Сюжет фильма строится на историях из жизни Будапешта, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего друг с другом. Венгерский режиссер Бенедек Флигауф снял продолжение своей дебютной картины «Дебри» 2003 года. Фильм состоит из семи гипнотических миниатюр, расставленных беспорядочно и напоминающих фугу. Старик молчит и неизвестно, жив ли он; мужчина разговаривает с гардеробом, молодость шокирует угасающих родителей любовью и презрением; шарлатан доводит больных людей до гроба, но неясно, кто жертва, а кто виновник. Вначале кажущиеся безобидными истории наращивают мощь, пока не достигают кульминации в психодраматическом калейдоскопе.

«Естественный свет»

Еще один венгерский режиссер — Денеш Надь — среди призеров Берлинале-2021. Сюжет этой военной драмы развернется в 1943 году, в разгар Второй мировой войны. В преддверии долгой зимы военачальник Иштван Семетка идет по деревням в поисках партизан, и однажды ему придется вести через огромное болото пострадавших от обстрела солдат. «Естественный свет» — фильм не только о войне, но о людях, которые ежедневно сталкиваются с моральным выбором, и поскольку их убеждения в отношении правильных поступков ослабевают, им становится труднее решить, какой выбор сделать.

«Мистер Бахман и его класс»

Режиссер Мария Шпет сняла документальный фильм об учителе Дитере Бахмане, который преподает в шестом классе в школе Георга Бюнхера в Штадталлендорфе. Это промышленный немецкий город со сложной историей отношения к мигрантам. Класс, в котором преподает Бахман, состоит из учеников разных возрастов, вероисповеданий, языков и культур. Некоторые не в полной мере владеют немецким. Выходящему на пенсию учителю нужно вдохновить и воодушевить этих молодых людей, помочь им вписаться в сложную интернациональную среду. Фильм трогательно намекает на важность присутствия в жизни детей терпеливых и талантливых педагогов.

НАВЕРХ
Back