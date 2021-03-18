Эстонская гадалка предупреждает о мошенниках из Битвы экстрасенсов: никто не станет сам снимать порчу

«Я уже и раньше писала о проклятиях и о том, как некоторые люди запугивают, обманывают и еще денег требуют», - пишет в своем блоге Тиммер, пишет Elu24.

Все начинается с того, как кто-то заходит на страничку экстрасенса из русского телешоу, ставят лайки или пишут комментарии, а потом якобы сам экстрасенс с ними связывается лично.

«Никто сам никогда не будет писать, что на тебе проклятие и тебе нужна помощь. Тех, кому на самом деле нужна помощь, их так много, что нет смысла самому ее предлагать. Если с вами связались, блокируйте этого человека, это точно мошенник», - предупреждает она.