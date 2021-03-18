Джаред Лето на съемках нового фильма: поклонники не сразу узнали любимого актера

В 2021 году на экраны выйдет фильм, посвященный жизни модельера Маурицио Гуччи. Дизайнер продолжил семейное дело и принял руководство прославленным домом моды. Актерский состав картины поражает: главные роли исполнят Леди Гага и Адам Драйвер, а также в фильме будут задействованы Роберт Де Ниро, Джаред Лето и Аль Пачино. Первые фото Джареда со съемок, которые покажет Joinfo.com, поразили поклонников.

В фильме «Гуччи» (росскоязычная версия названия пока еще не получила официальной версии, возможно, сохранится оригинал «Дом Гуччи») Джаред Лето исполнит роль Паоло Гуччи – двоюродного брата главного героя, вместе с которым они попытаются прекратить разногласия, царившие в семье уже много лет.

Джаред Лето на съемках фильма "Дом Гуччи" ФОТО: MATTEO BAZZI/EPA

По сюжету, герой Джареда Лето находится в пожилом возрасте. Однако возникла небольшая проблема – 49-летний актер и музыкант выглядит гораздо моложе своего возраста, а потому гримерам пришлось постараться, чтобы превратить Лето в умудренного жизнью человека.

Джаред Лето на съемках фильма "Дом Гуччи" ФОТО: MATTEO BAZZI/EPA

Фанаты не поверили своим глазам – вместо стройного длинноволосого актера со светлыми глазами перед поклонниками предстал лысеющий грузный мужчина с шевелюрой, тронутой сединой.

Не только Джаред изменился ради съемок в фильме. Так, Леди Гага примерила на себя образ стильной брюнетки.