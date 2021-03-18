Муж вышел прогуляться после ссоры с женой и прошел 400 километров

Во время семейной ссоры лучшее решение — выйти на улицу и подышать свежим воздухом, чтобы снизить накал страстей. Именно так и поступил мудрый итальянец, поругавшись со своей супругой. Но так как этот средиземноморский народ очень эмоциональный, чтобы успокоиться, пришлось гулять довольно долго — мужчина прошел 416 км, прежде чем его остановила полиция.
После семейного скандала супруг молча вышел из дома, не взяв с собой никаких вещей, и просто исчез для всех. Жена не знала, где находился и жив ли вообще ее благоверный, пока его случайно не задержала в другом конце страны полиция.
Как пишут в издании Il Resto Del Carlino семья жила в городе Комо, а события разворачивались в ноябре 2020 года. По понятным причинам имена участников семейной драмы не разглашаются. Известно лишь то, что муж, отправившийся на продолжительную прогулку, уже далеко не импульсивный юнец — ему 48 лет.
Ходок не задавался конкретной целью попасть куда-либо, а просто шел по дороге прямо. Трудно сказать, где бы оказался в итоге любитель пеших прогулок, если бы его, через пару недель, не задержала полиция. Заросший бородой мужчина в несвежей одежде, да еще и игнорирующий введенный в стране из-за коронавируса комендантский час, показался им странным, пишет портал Bigpicture.ru.
Правоохранители проверили у подозрительного типа документы и услышали от него странную историю о домашней ссоре, переросшей в многодневную пешую прогулку. Мужчину доставили в полицейский участок, где выяснилось, что он числится как пропавший без вести — не дождавшаяся супруга с прогулки жена написала заявление в полицию.
Супруге итальянца тут же сообщили радостную весть, что ее пропажа нашлась. Мужчину отпустили, но перед этим выписали ему штраф на 400 евро за нарушение комендантского часа. Итальянская газета не сообщает, направился ли герой этой истории домой в Комо или продолжил свою прогулку на юг.