Муж вышел прогуляться после ссоры с женой и прошел 400 километров

После семейного скандала супруг молча вышел из дома, не взяв с собой никаких вещей, и просто исчез для всех. Жена не знала, где находился и жив ли вообще ее благоверный, пока его случайно не задержала в другом конце страны полиция.

Как пишут в издании Il Resto Del Car­li­no семья жила в городе Комо, а события разворачивались в ноябре 2020 года. По понятным причинам имена участников семейной драмы не разглашаются. Известно лишь то, что муж, отправившийся на продолжительную прогулку, уже далеко не импульсивный юнец — ему 48 лет.

Ходок не задавался конкретной целью попасть куда-либо, а просто шел по дороге прямо. Трудно сказать, где бы оказался в итоге любитель пеших прогулок, если бы его, через пару недель, не задержала полиция. Заросший бородой мужчина в несвежей одежде, да еще и игнорирующий введенный в стране из-за коронавируса комендантский час, показался им странным, пишет портал Bigpicture.ru.

Правоохранители проверили у подозрительного типа документы и услышали от него странную историю о домашней ссоре, переросшей в многодневную пешую прогулку. Мужчину доставили в полицейский участок, где выяснилось, что он числится как пропавший без вести — не дождавшаяся супруга с прогулки жена написала заявление в полицию.

Пройденный путь ФОТО: Скриншот Google Maps