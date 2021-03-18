Теперь вы можете купить кроссовки Gucci за 7,5€

Сейчас Gucci объединились с белорусской компанией Wanna, которая специализируется на создании AR-технологий для цифровой примерки обуви и часов. В рамках сотрудничества были выпущены ярко-зеленые кроссовки Virtual 25 с контрастными деталями и логотипом марки. Обувь доступна в двух приложениях: в программе Gucci (там за виртуальную пару придется отдать $12 или 10€) и на платформе Wanna Kiks (здесь модель будет стоить $9 или 7,5€), сообщает GQ.ru .

Генеральный директор Wanna, которые также сотрудничали с Reebok, Farfetch, Puma и Snapchat, Сергей Архангельский заявил, что уверен в рынке цифровой моды. «Через пять или, может быть, десять лет достаточно большую часть доходов модным брендам будут приносить цифровые товары. Наша цель как компании состоит в том, чтобы фактически заменить фотографии продуктов чем-то более привлекательным и приближенным к шопингу в офлайне», – сказал Архангельский.